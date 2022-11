Hogy mégsem itt, hanem nálunk, a kőtárban szervezték meg a november 12-i szezonzáró találkozójukat, csupán annyi az oka, hogy az ősszel volt egy közös munkájuk az Intercisa Múzeummal, amelynek során nagyon segítőkészek voltak a kollégák, és felvetődött a mostani találkozó megrendezése is.

Körülbelül tíz-tizenkét hagyományőrző csapat gyűlt össze a kőtárban, akik több korszak harcosait testesítették meg korhű, saját készítésű ruháikban, felszerelésekkel együtt az auxiliáris légióstól a 14. századi gyalogos harcosig. Már délelőtt megkezdődtek a csatározások is, amolyan látványban is gazdag örömjáték, természetesen az adott időszakokra jellemző szabályok betartásával.

Magyar Attila kérdésünkre elmondta, ő már gyerekkora óta vonzódott a történelemhez, felnőttként pedig rájött, hogy az addig megszerzett tudás, ismeret a szakmai színtéren is kiteljesedhet. Úgymond főállásban foglalkozik a hagyományőrzéssel. Minden középkori-és várjátékon jelen vannak, és sok filmes munkában is jelentős szerep hárul rájuk. A Hunyadi filmhez például gályát építettek; az Aranybulla filmhez korabeli tábort hoztak lére; a kőtárban most felállított sátor a Tündérkert című filmben is szerepelt; jelenleg pedig a csapatuk egy része Szilvásváradon van, hogy a tatárjárásról készülő alkotáshoz felépítse Batu kán táborát.