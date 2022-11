Valljuk be, nem mindig a legmagasabb szakmai színvonalon zajlottak az efféle beavató zenei alkalmak. Sokan választották a kevesebb is elég elvét, de szerencsére a másik oldal is erős. Gondoljunk csak a nemrégiben elhunyt Lukácsházi Győző lelkesedéssel teli BonBon Matinéira. Szerencsére az ARSO az utóbbi kategóriába tartozik.

Hogyan is lehetne másként, amikor a tanórányi előadás két narrátora olyan kvalitású zenész, mint Dobszay Péter Junior Prima-díjas karmester és orgonaművész, az ARSO művészeti vezetője és vezető karmestere, valamint Dobri Dániel, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar rezidens zeneszerzője és kortárs (zenei) művészeti vezetője.

Az már csak hab a tortán, hogy a zenekarban ott ül Balogh Bottyán kürtös, aki Dunaújvárosban született, hogy arról már szó se essék, hogy Dobri Dániel lassan már a Bartók házi szerzőjének tekinthető. Tehát a kötődés is megvan, de ennél azért sokkal erősebb a szakmai elkötelezettség.

A zenekaron belül Ruff Tamás igazgató felkérésére 2021-ben kortárs zenei műhely alakult Dobri Dániel zeneszerző vezetésével, aki a modern zene mellett kiemelt figyelmet fordít a klasszikus zene népszerűsítésére is a fiatal generáció körében. Az ARSO PartiTúra elnevezésű közönségnevelő koncertsorozata az általános iskolásoktól a középiskolásokig minden korosztálynak kínál olyan programot, amelyen keresztül a fiatalok az adott műsornak megfelelő módon ismerhetik meg a klasszikus zenét, annak különböző korszakait és műfajait. A rendhagyó énekóraként is funkcionáló minikoncerten a darabok között Dobri Dániel a zeneszerző szemszögéből mesél a művekről, a közönséget is aktívan bevonva a kommunikációba, a karmester pedig a zenészek objektívén keresztül láttat. Az évad első PartiTúra hangversenyén Franz Joseph Haydn zenéjével ismerkedett meg a közönség. Megfejtették, mit jelent a zenei történetmesélés, és hogyan festett a hangok segítségével a bécsi klasszicizmus első nagy mestere, és hogyan viccelte meg munkaadóját, Esterházy grófot.