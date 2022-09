A programok alatt megtekinthetők voltak a „Versben a város” vers- és a „Béke városrész – Ma és holnap” rajzpályázat alkotásai. A helyismereti pavilonban Horváth Tamás, a Dunaújváros Mesél főszerkesztője idén is helyismereti játékokkal, kvízekkel kedveskedett. Idén is alkalom kínálkozott helyismereti és helyi szerzők könyveinek megvásárlására, így Miskolczi Miklós A 70 éves Dunaújváros kis enciklopédiája kötetét, Schlitterné Nyuli Anna Régi dunapentelei történeteit, Szente Tünde nem csak helyi tematikájú könyveit, illetve a kötetek illusztrációit is haza lehetett vinni. A kézművessátorban a kicsiket várta ügyes elfoglaltság. Idén első ízben mutatkozott be a DunaKosár vásárlóközösség rögtön nyolc termelő részvételével, illetve a frissen alakult Társasjáték Klub és a Pentelei hétpróba Szmodics László vezetésével. A könyvünnep Szabó T. Anna Az otthon az… című versével zárult.