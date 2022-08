Egy énekes tehetségkutató versenyt hirdetett meg a közelmúltban zenésztársaival Futó Gábor, a BakElit Zenestúdió vezető hangmérnöke. Nemcsak a képzett, hanem az amatőr énekesek jelentkezését is várták a térségből, hiszen a szervezők egyik legfontosabb célja az volt, hogy felfedezhessék a még rejtett tehetségeket, illetve, hogy a jelentkezők is megmutathassák a nagyközönség számára, hogy mit tudnak.

Június 15-én zárult a jelentkezési határidő. Ezt követően a szervezők a mintegy negyven nevező közül húsz versenyzőt hívtak az előválogatóra, amelyet július közepén tartottak a Kortárs Művészeti Intézetben (zártkörűen). Itt szűkítették a mezőnyt, és a tizenöt továbbjutó, Bálint Imre, Balogh Endre "Öcsi", Cserkuti Eliza, Csikós Napsugár, Fenyvesi Lóránt, Gyalus Boglárka, Király Balázs, Kiss Barnabás (15), Kiss Barnabás (19), Nagypál Barbara, Orsósné Karácsony Rebeka, Szalai Gergő, Szalontai Judit, Pavolek Csaba és Rozner Éva készülhetett a középdöntőre, amit vasárnap tartottak a Petőfi ligetben.

Egy kellemes hangulatú, egész estés műsor kerekedett a rendezvényből, ugyanis a zenekari koncerttel, a fellépők bemutatásával és a produkciók értékelésével körülbelül 3 és fél órát tett ki a rendezvény.

Még a tehetségkutató előtt egy másik programnak is helyszínéül szolgált a liget: a helyi református egyházközség szabadtéri istentiszteletre várta az érdeklődőket, amelynek során egyházi dalokat adott elő gitárkísérettel négy fiatal. Zárásként Czeglédi Péter Pál református lelkész megáldotta a jelenlévőket, majd átadták a színpadot a Dunaújváros Hangja fellépőinek.

A középdöntő 18 órai kezdésére megtelt a liget előtti nézőtér, köztük a versenyzők családtagjaival, barátaival - bátorítva őket a fellépés előtti lámpaláz leküzdésében, ugyanis voltak olyanok, akik még soha nem énekeltek színpadon, közönség előtt.

Elsőként a Fun Company nevű zenekar alapozta meg a hangulatot.

Aztán érkeztek a zsűritagok: Erdős Viola énekesnő-rapper; Bolemányi Tibor, a Rádió 24 tulajdonosa, műsor­igazgató; Tóth Zoltán „Töki”, a Kaptár Music Pub tulajdonosa, a BeatKOHO gitárosa; és Barta Endre alpolgármester. Ők a közönség soraiban foglaltak helyet, innen szemlézték a produkciókat. Ezúttal a döntés szerepe rájuk hárult, nekik kellett kiválasztani azt a hét énekest, akik a fináléba juthatnak. Nemcsak az énekhang számított, figyelték például azt is, hogy a versenyző mennyire tudja uralni a színpadot, milyen az előadásmódja, a mozgása, egyszóval az összhatást vizsgálták.

Nem volt egyszerű a feladatuk, ugyanis a középdöntőbe jutott versenyzők mindegyikéről elmondható, hogy tehetséges. Többek rendelkeztek már valamilyen zenei képzéssel, de volt például egy fiatal anyuka, akit gyermekei bíztattak arra, hogy mutassa meg másoknak is énekhangját, és most először állt színpadon.

Sokszínű produkciókat hallhattunk, a popzenétől a rockon át a rap műfajáig, fiatalabb és idősebb versenyzők előadásában. Nyilván ez a sokszínűség is tovább nehezítette a döntést, főleg azért, mert általában jó volt a dalválasztás is, megtalálták a versenyzők a maguk stílusához, hangszínéhez passzoló számokat. Ezt bizonyítja az is, hogy többeknek sikerült a dal hangulatát is megjeleníteni a produkcióikban. „Átjött”- ezt szokta mondani erre a zsűri az országos tévécsatornák műsoraiban, ami egyébként mindig kiakaszt, de ilyen elismerő szó most is elhangzott.

Azt egy picikét hiányoltam, hogy kifejezetten vidám, pörgős, amolyan táncra késztető dal nem volt (nyilván az énekhangot, a technikát a lassabb, elégikusabb dallamokkal lehet a legjobban megmutatni), de mindegyik produkciót jó volt hallgatni. Szám szerint tizennégyet, ugyanis az egyik középdöntős, Balogh Endre "Öcsi" egészségügyi okok miatt nem tudott jelen lenni. Őt viszont nagyon hiányoltam, ezúton is mielőbbi gyógyulást kívánunk neki!

Volt négy olyan énekes, aki kiemelkedett a mezőnyből számomra. „Azt a mindenit!”- ez volt a reakcióm, amikor elkezdte az éneklést Rozner Éva, mintha valami híres külföldi előadót hallhattunk volna a színpadon, fantasztikus volt. A fiatal hölgy Kulcson él, és Pusztaszabolcson tanul turisztika szakon. Az éneklés a hobbija, emellett a szabadidejében szeret rajzolni, festeni, olvasni és futni is. Egyértelmű volt, hogy neki a döntőben a helye.

Aztán itt van a mindössze 15 éves Kiss Barnabás, aki Lana del Ray: Summertime Sadness című dalát adta elő, és nemcsak a különleges hangszínével, hanem az egész megjelenésével, a kiállásával is megfogott. Hasonló benyomást keltett a zsűri tagjaiban is, akik a továbbjutók közé sorolták. Barninak egyébként mindene a zene, a színpadi szereplés, és sikeresen felvételizett egy erre specializálódott gimnáziumba, ahol éneket és színészetet fog tanulni.

Ugyancsak az összhatás miatt (hangjával, személyiségével) tűnt ki Szalai Gergő is. A 26 éves dunaújvárosi fiatalembert már gyerekkora óta foglalkoztatja a zene, járt zeneiskolába, dobolni és gitározni tanult. Folyamatosan fejleszti magát, a versenyre is azért jelentkezett, hogy tapasztalatot szerezzen. Most ő is készülhet a döntőre.

Király Balázs jelenleg egy acélszerkezeteket gyártó cégnél dolgozik és a Dunaújvárosi Egyetemen tanul gépészmérnöknek. Az éneklés és a gitározás a hobbija. Hangszeres produkciójában egy saját feldolgozású, megzenésített verset adott elő (Konsztantyin Szimonov: Várj reám). Magával ragadó volt élőben hallgatni a dalt, egyszerűen kihagyhatatlan volt a döntősök sorából, és a zsűri is így látta.

A döntőbe jutott még Bálint Imre, a másik Kiss Barnabás is, valamint Orsósné Karácsony Rebeka is.

A produkciókról videóösszeállítás készül, amelyet a verseny Facebook-oldalán lehet majd megtekinteni. A döntősök most megkezdik a felkészülést az augusztus 20-i fináléra, ahol már zenekari kísérettel lépnek fel. Hogy ki lesz Dunaújváros Hangja, arról a közönség dönt majd!