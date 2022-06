Sugárúti Lapozó - KÖNYVTÁR-TERASZ a Vasmű úton

Szeretettel várnak minden érdeklődőt július 2-án, szombaton egy egész napos programra. A Sugárúti fesziválon a Vasmű út különböző pontjain létrejövő programok, előadások, vetítések, gyerekjátékok, kiállítások, koncertek, vendéglátás és nosztalgia beszélgetések élettel fogják megtölteni a köztereket és a Vasmű úti házakat! Július 2-án, szombaton egy új fesztivál keretében egész napos programokkal felélesztjük Dunaújváros és a Vasmű út elfeledett értékeit!

...és hogy kerül a könyvtár a Vasmű útra? Tudta-e, hogy...?

"Dunaújváros, Vasmű utca 29. I. emelet 2: nem Kovácsék vagy Nagyék laknak itt hanem Dosztojevszkij, Balzac, Thomas Mann és halhatatlan társaik, több mint harmincezren. Itt létesült ugyanis hosszú évekkel ezelőtt, 1954 májusában a Dunai Vasmű hatalmas könyvtára, a Dunai Vasmű Vörösmarty Mihály Szakszervezeti Könyvtár"

Strandkönyvtár a szabadstrandon

Július 3-án, vasárnap több évtized után újra megnyitja kapuit a strandkönyvtár a megújult szabadstrandon! Könyvek, mese, napsütés, víz, játék, strand!

A kezdetektől fogva a könyvtár igyekezett a könyvtár falain kívül is megszólítani az olvasóit! Az 1960-as évektől különleges helyszíneken is megjelent, volt strandkönyvtár a városi uszodában és a szabadstrandon, folyóiratolvasó a Vidám Parkban

A Strandkönyvtár bútorai a BME Építész Szakkollégiuma által szervezett Future Perfect - Alkotótábor során kerül megépítésre a DANUrB+ Program támogatásával. A bútorok a téli szezon során könnyedén szétszerelhetőek, majd nyáron ismét összerakhatóak, így hosszú ideig szolgálhatja majd a kikapcsolódni vágyó dunaújvárosi strandolókat. A Strandkönyvtárat a Dunaújvárosi József Attila Könyvtár fogja birtokba venni, így vasárnap, az átadás napjára különféle gyermek- és családi programokkal is készülnek majd, amellett, hogy izgalmasabbnál izgalmasabb könyvekkel fogják feltölteni az újonnan épülő "kulturális-szigetet".