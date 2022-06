A koncerttel párhuzamosan egy három napos zenésztábort is tartanak - közölték a szervezők szerkesztőségünkkel.

Augusztus 5-én, pénteken a szigeti kempingben, a kisszínpadon több zenekarnak, jam sessionöknek adnak helyet, de lesz némafilm-vetítés élő zongora/dob kísérettel. Augusztus 6-án, szombaton a nagyszínpadon a The Best Of Mode (Depeche Mode Tribute Band) után 20.30-kor a CityRocks 150 fős nagyzenekara ad majd kétórás koncertet, azt követően a Hollywood Rose (Guns N’ Roses Tribute Band) lép fel. Augusztus 7-én délután pedig 40-50 zenész részvételével egy Rock Kamion járja majd a város utcáit.

A CityRocks 2021-es, dunaújvárosi rock-flashmobján 400 zenész vett részt. A koncertet több ezren nézték meg élőben, az ott készült kisfilmek pedig már 30 milliónál is több megtekintést értek el.

A CityRocks eddigi (szegedi, kecskeméti, bonchidai és dunaújvárosi) koncertfilmjeit pedig a média partnereiknek is köszönhetően már 160 milliónál többször nézték meg világszerte.