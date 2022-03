Dunaújváros - A CityRocks szervezőcsapata idén is célba veszi városunkat, ám ezúttal egy háromnapos zenei rendezvénnyel szolgálnak minden érdeklődő számára. A programról sajtótájékoztató keretében számolt be Gajda Ferenc, a CityRocks főszervezője, és Pintér Tamás, a város polgármestere.

Gajda Ferenc elmondta, a CityRocks tavalyi, dunaújvárosi rock flashmobján mintegy négyszáz zenész vett részt. A közös produkciók eredménye, az előadott dalokról készült kisfilmek nézettsége azóta már meghaladta a harmincmillió megtekintést is. A főszervező arról beszélt, hogy ez a rockzenei flashmobjuk alapvetően egy olyan program, amelyet igyekeznek mindig más településen megrendezni. Viszont idén visszatérnek Dunaújvárosba, egy olyan, úgynevezett zenésztáborral, amelyet Szegeden is rendeztek már.

A legnagyobb durranásnak a szombati nagykoncert ígérkezik

A programot augusztus 5–7. között rendezik majd meg. Pénteken a Szalki-szigeten több zenekarnak, jam sessionöknek biztosítanak helyet, szombaton a Dunaújvárosi Stadionban az esti órákban a CityRocks nagyzenekar ad egy kétórás koncertet, majd azt követően a Hollywood Rose lép fel. Vasárnap 40-50 zenész részvételével egy Rock Kamion fogja Dunaújváros utcáit járni. A szombati nagyzenekari koncert hasonló lesz, mint a flashmob, ugyanis erre is jelentkezhetnek zenészek, énekesek. Az egyedi, többszintes színpadrendszeren a 120-140 rockzenész mellett taiko dobosok, fúvósok játszanak majd együtt hazai és nemzetközi slágereket egy gyermekkórus közreműködésével. Terveznek egy kiállítást is az Art Caféban, ahol minden eddigi rendezvényeiken készült fényképekből állítanak össze egy tárlatot. A jelentkezéseket április elsejétől indítják, és minden további információt folyamatosan osztanak majd meg a rendezvény hivatalos honlapján. Pintér Tamás polgármester elmondta, szeretettel várják vissza idén is a CityRocks csapatát, Dunaújváros ismét a rock fővárosa lesz.