December 3-án mutatta be Rudán Joe az életéről és eddigi munkásságáról szóló portrékönyvet, amelyet Szentesi Zöldi László írt, illetve a hatodik szólóalbumát, Feketén fehéren címmel. Ezekről akkor mi is beszámoltunk, itt a Hírlap hasábjain. Jó hír a Joe zenéjét kedvelőknek, hogy az énekes Tóth László gitárossal kiegészülve Dunaújvárosban ad akusztikus koncertet március 5-én, szombaton este a Kaptárban.

Rudán Joe tavaly nyáron lépett fel legutóbb a városban Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Az életrajzi könyv közel 400 oldalon mutatja be Joe eddigi életét és munkásságát, szó esik benne gyerekkorról, fiatalkorról, barátokról és a családról is. Jópofa sztorik is előkerülnek katonaságról, csínytevésekről és őszinték a hibákról is.

A könyvvel egy napon megjelent új album, a Feketén fehéren címet viseli. Tizenkét vadiúj nótát tartalmaz, és rákerült még hat bónusz is. Ezek olyan muzsikák, feldolgozások, amelyekben Joe az elmúlt időszakban közreműködött és kiváltották a közönség tetszését és elismerését, és az énekes szívéhez is közel állnak. Jó hír a koncertre ellátogatóknak, hogy – ahogy azt Joe-tól megtudtuk – a könyvből és az új albumból is hoz majd magával és a két felvonásos koncert szünetében ezeket röviden be is mutatja az érdeklődőknek. A könyvet és a lemezt akár dedikáltatni is lehet.

Aki pedig nagyzenekaros formában is megtekintené az új lemez bemutatóját, az március 18-án Pécsen és másnap, március 19-én Budapesten is megteheti. Ezeken a koncerteken olyan vendégek is szerepelnek majd, mint Kalapács József, Vámos Zsolt, Závoti Zoltán, Nagy Dávid, Tiffán Zsolt, Horváth Lejla, Szentgyörgyváry Balázs és Szentgyörgyváry Péter.