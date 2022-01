A Cimbora Klubok a ´70-es években a televízióban látható népszerű gyermekműsorból nőtték ki magukat. Ezzel összefüggésben alakult meg a dunaújvárosi klub a József Attila Könyvtárban már 18 éve.

Téli kvízre hívják a rácalmási kisiskolásokat Fotók: Pixabay

A nagyváros gyerekkönyvtárába sok vidéki kisdiák is bejárt, a többi között Rácalmásról és Kulcsról is. Ezért a gyerekek érdeklődésére tekintettel Törökné Antal Mária gyerekkönyvtáros Rácalmáson is életre hívta az olvasni szerető kisiskolásoknak szóló közösséget, amelynek a helyi közművelődési intézmény már nyolc éve nagy örömmel ad otthont.

A rácalmási cimborákat rendszeres rendezvényeiken és eseményeiken a Jankovich Miklós és AMI diákjai és a helyi gyerekek közül várják. De természetesen minden érdeklődő részt vehet az aktivitásokban.

„Hangolódjunk a télre egy fagyos kvízzel, amely helyes kitöltői között ajándékkönyveket sorsolunk ki!” – olvasható a gyerekeknek címzett felhívás a helyi művelődési ház és könyvtár közösségimédia-felületén. Játszva tanulhat és nyerhet minden cimbora, aki kitölti az intézmény posztjában elhelyezett linken elérhető téli totót.

Most is van tétje a feladatnak. Hiszen a hibátlan vagy maximum egy hibával dolgozó megfejtők között három könyvet fognak kisorsolni.

A téli totó kitöltésére 2022. január 10-től február 10-ig van lehetőség. A feladatsor a művelődési ház közösségi oldalán érhető el. A jutalomkönyvek kisorsolását a szervezők 2022. február 11-ére, péntekre tervezik.

Rácalmási Cimbora Klub - Könyves környezetben sok író, költő vendéget fogadhatott már a helyi társaság. Az irodalmat kedvelő baráti közösség minden hónap első szombatján találkozik a kétórás időtartamú játékos, könyves, kreatív foglalkozáson a művelődési házban. Folyamatosan alakul a gyermekklub létszáma, elsőstől 8. osztályos korig járnak a rácalmási klubba. Lehet év közben is csatlakozni, nyitott kapu várja az érdeklődőket.