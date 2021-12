– Főként az új alkotásaimat terveztem bemutatni, de végül hozzányúltunk régebbi munkákhoz, grafikákhoz is. Igyekeztem összhangba hozni az újakat a régiekkel, hogy egy átfogó képet kapjanak a tárlat látogatói. A grafikai munkákhoz szükséges bizonyos műtermi jelenlét, ez a közelmúltban nem állt rendelkezésemre, így elkezdtem intenzívebben foglalkozni a festészettel, és e téren számomra új technikákat kipróbálni. A un. „WC-kefe technikát” (erre utal a kiállítás címe is – a szerk.) a kaposvári Vörös András festőművész, a KaposArt alelnöke javasolta számomra, ezzel együtt elkezdtem akril festékkel dolgozni és kísérletezni a színekkel is. A jövőben szeretném folytatni a nagyobb méretű képek sorozatát, tovább érlelni, fejleszteni, vegyíteni a különböző alkotói technikákat.