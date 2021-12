– A trió nagyon munkás formáció, de mi négyen vagyunk, mert van egy kiváló dobgépünk is, amit a Zoli kezel. Olyan, mintha három keze lenne. Gitározik, a basszeron is játszik, és nyomogatja a masinát. Ráadásul énekel is. Lehet, hogy dupla gázsit szeretne, de az még nem egy lejátszott dolog.

Semegi Zoltán gimisként helyi rendezvényeken szerzett gyakorlatot