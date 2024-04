Egyszer volt, hol nem volt. Történt ugyanis, hogy egykori családi autónk, egy Honda CR-V, anno 2019-ben eladósorba került. Novemberben azt gondoltam, mielőtt eladom, átvizsgáltatom, hogy ne az új vevő alku pozícióját erősítsem egy esetleges hiba miatt. Kapom a „váratlan hírt”, a műszakim abban az évben márciusban lejárt. Ennek azonban nem is ez a hírértéke, hanem az, hogy abban az évben augusztusban végig roadshowstuk vele Erdélyt. Érvényes műszaki nélkül. Persze, ha tudatában lettem volna ennek, akkor halálra izgultam volna magam, arról nem is beszélve, ha ezzel a hendikeppel megállítanak Romániában, mint magyart, lehet, hogy még bilincsbe verve ma is ott ülnék.