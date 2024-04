Mint azt az iskola írta, Imre Györgyné első diplomáját 1971-ben a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika-kémia szakán, majd mérnöktanár-mérnökinformatikus végzettségét 1997-ben a Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Karán szerezte meg.

Pedagógusi pályáját 1971-ben Alsószentivánon kezdte, 1972-ben az akkor kapuit megnyitó Petőfi Sándor Általános Iskola egyik alapító tagja lett. Az intézményben egészen a nyugdíjazásáig, 2007-ig hosszú és tartalmas pedagógus éveket töltött el, mint napközi nevelő, szaktanár, osztályfőnök, szakmai munkaközösség-vezető, pályaválasztási felelős, diákönkormányzat-vezető, mentor, táborvezető pedagógus. Később nyugdíjas óraadóként is segítette a Petőfi iskolát még néhány évig. Pedagógiai és szakmai feladatait példamutató emberséggel végezte. Munkáját mindvégig a lelkiismeretesség és a megbízhatóság jellemezte. Növendékeivel mind a tanórán, mind tanórán kívül őszinte és oldott, ugyanakkor figyelmet tartó légkört teremtett. Egységes követelményeket állított, de a tanulók képességeit figyelembe véve differenciált bánásmódot gyakorolt. Minden törekvését a gyermekek szeretete és szüleik megbecsülése vezérelte. Türelmét a tanulókkal és szülőkkel szemben soha nem vesztette el. Törődött, megértett, bizalmat adott és védelmet nyújtott. Fontosnak tartotta a meggyőzés erejét, mely érzelmi telítettséggel, sajátos hanggal járt együtt. Nevelési célja az volt, hogy tanítványai ne csak elhiggyék, hanem meg is értsék és be is lássák a szavak igazságát. Kapcsolatai a munkatársaival jó volt, kollégái kedvelték őt segítőkészségéért, őszinte, vidám természetéért.

Magas színvonalú pedagógiai munkájáért számos kitüntetésben részesült, többet között Pedagógus Életpályáért Emlékérem”, „Kiváló Munkáért” kitüntetés és Dicsérő Oklevél büszke tulajdonosa volt.