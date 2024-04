Egyszer hopp, máskor kopp. Hajlamosak vagyunk legyinteni erre a mondásra, főleg, ha az mással történik meg. Nos, ezúttal velem esett meg a sztori. Egy kedves ismerősöm felajánlotta, hogy kedvezményesen megcsinálja a saját autóm műszaki vizsgáját. A garázsban tartott autót egy reggeli időpontra kellett vinnem. Igen ám, de a dilatáció miatt nem nyílt, vagyis beszorult a fémajtó riglije. Ahhoz, hogy kiálljak, meg kellett küzdenem ezzel a feladattal is. No és az ott tartott biciklit is rendre ki- és be kell tolnom a garázsba, ahogy az autóval ki- vagy beálltam. Most a nagy sietségben elfelejtettem a bringát bezárni, az kint maradt. Így a kedvezményes vizsga ára egy bicikli lett.