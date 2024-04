A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde új bölcsődei épülete és azt körülvevő parkosított terület kialakítása már a befejezéshez közelített, és végül az önkéntesek, valamint a polgármesteri hivatal, az óvoda és a bölcsőde dolgozóinak és a település karbantartó csapatnak a hozzájárulásával létrejött a közösség által nagyon várt kert is.

Az új, huszonnyolc férőhelyes bölcsőde építése már a véghajrájához ért, és az építési vállalkozó időben átadta a létesítményt még 2023 decemberében. Azonban az önkormányzat nem elégedett meg a minimális követelményekkel, és további beruházásokat hajtott végre az udvar és környezetrendezése érdekében, hogy a gyermekek biztonságos és élvezetes környezetben növekedhessenek.

A parkosítás részeként az önkormányzat közösségi kertépítést szervezett az elmúlt csütörtökön, amelyre minden érdeklődőt szeretettel vártak. A tervezett kert teljes mértékben az önkéntesek által készült el, bevonva a szülőket, pedagógusokat, önkormányzati, hivatali dolgozókat és a lakosságot egyaránt. Az ötvenegy féle, többszáz növényből álló szállítmány megérkezése után, hamarosan új életet lehelt az új környezetbe.

Az önkéntesek szakmai segítséget is kaptak az előkészületek során. Egy öntöző rendszert is kialakítottak és a beültetésben is szakmai útmutatást kaptak és Szép Zoltán irányításával, valamint Nagy János segítségével minden adott volt a közösségi kertépítéshez.

Kulcs együtt lép előre a fejlődés útján. A gyerekek és a közösség jövője virágzóvá válik, ahogy együtt gondozzák és fejlesztik a település új gyermekközpontját és annak környezetét.

Az esemény résztvevői boldogan nézték, ahogy a közösség kertje lassan életre kelt. Ez kertbeültetés nem csupán egy újabb lépés volt az ideális gyermekgondozás és fejlődés felé, hanem egy üzenet a közösségi összefogás erejéről és az együttműködés fontosságáról.