Két dolgot már a legelején szeretnénk leszögezni. Az egyik az, hogy teljes mértékben elítélendő, amit a fiatalok tettek, és teljesen jogos, hogy felelniük kell érte, hiszen semmilyen rongálásnak, önkényuralmi jelképnek nincs helye a közterületeken, sem máshol. Ha bűncselekményről van szó, akkor a rendőrség, az ügyészség, a bíróság az eljáró hatóság, ebben a sorrendben. Ez esetben az ügy vizsgálata folyamatban van. Egy polgármesternek sincs azonban joga a szülők jelenléte nélkül saját hatáskörében kiskorú gyerekekkel szemben intézkednie.

Amit a fiatalok tettek

Az érintett szülők egyike vázolta a történetet lapunknak. Hat tizenéves fiatalról volt szó, akik a közelmúltban, egy szombati napon a pusztaszabolcsi játszótéren időztek. Sajnos az a rossz ötletük támadt, hogy firkálnak az ottani játékra. Ezek között voltak önkényuralmi jelképek és egyszerű szmájlik is. Egy arra járó észlelte, hogy mit művelnek, aki aztán másokat is értesített róla. A gyerekek hazamentek, volt, aki elmondta otthon a szüleinek, hogy milyen rossz dolgot tett. Nem sokkal később telefonhívás érkezett, miszerint a település polgármestere visszarendelte őket a helyszínre. Ide már a szülők is elkísérték a gyerekeket. A szülő elmondása szerint ekkor még arról beszélgettek, hogy miként tehetnék jóvá a kamaszok a tettüket. Akkor este odahozattak tisztítószereket, és a gyerekek lemosták-eltüntették vele a firkálmányokat. Jegyzőkönyv is készült ekkor, majd körülbelül éjjel negyed 12-re hazatértek a gyerekek.

A gyerekeket berendelte a polgármester

Aztán később arról kaptak értesítést a gyerekek, hogy a következő hétfőre berendelték őket a polgármesterhez, átbeszélni azt megint, hogy hogyan tehetnék jóvá tettüket. Lapunk információja szerint egyetlen szülő volt ott a hét eleji eseményen a Polgármesteri Hivatalban, de a polgármester irodájából őt is kiküldték. Ezt követően a polgármester egy megállapodást rakott az asztalra, amelyet aláíratott a gyerekekkel. Ebben az szerepelt, hogy a gyerek elismeri bűnét és jóvátételként ötven alkalommal segíti a helyi ifjúsági ház rendezvényeit. A velünk kapcsolatban lévő szülő elmondta, ez volt az a pont volt, amelyet már nem tudtak szó nélkül hagyni, felháborítónak tartják, hogy a 16 éven aluli gyermekkel a szülők tudta és jelenléte nélkül íratott alá egy megállapodást, egy dokumentumot polgármester. A szülő véleménye szerint rákényszerítve őket egyfajta burkolt közérdekű munkára egy olyan színtéren, ahová jó esetben önállóan, saját elhatározásból kellene mennie a gyermeknek.

Fotó: olvasói

A városvezetői ítélkezés

A polgármester egy bejegyzést tett közzé az üggyel kapcsolatban a közösségi oldalon, amelyben meglehetősen erősen fogalmaz az esettel kapcsolatban. Ebből idézünk:

„Számomra az a legmegdöbbentőbb, hogy milyen gyűlölet halmozódott fel némely fiatal lelkében. A jelképek, a szimbólumok és az elvek, amelyeket ezek a megtévesztett gyerekek használnak, arra a tényre világít rá, hogy a régóta tartó gyűlöletkampányok olyan következményekkel járnak, amelyek miatt már felelőtlenség lenne félrenézni. Náci, kommunista, sátánista jelképek tucatjai kerültek fel a több millió forintos játékokra. Hiába születtek jogosan szigorú törvények, szabályok, tilalmak, ha mindenhonnan ömlik ránk a gyűlöletcunami, az egymás ellen hergelés, közösségek szétverése. Ki mutat majd példát a fiataljainknak? Ki mutat helyes értékrendet, útmutatást? Ki tanítja meg nekik, mi a különbség a bűn és nem bűn között? A gyerekeknek haladéktalanul segítségre van szükségük! (...) Nekünk, szülőknek, a tapasztalataink birtokában kell beavatkoznunk annak érdekében, hogy városunkból egy fiatal se tévedjen a jóság és a tisztesség helyett a gyalázat és a bűn útjára.” – azért egy szmájli felirat miatt erős túlzás azt állítani, hogy valaki a gyalázat és a bűn útjára lépett. De ahogy a polgármester maga is leírta, a szülőknek kell beavatkozni, nem pedig a település vezetőjének.

– Összességébe véve, úgy érzem,

ez az egész túlkapás a fiatalokkal szemben.

Nem volt elég, hogy késő éjjelig ott maradtak letisztítani a firkálmányokat, jött a rendőrségi feljelentés is. A rendőrségi eljárásban egy kirendelt ügyvéd jelenlétében rabosították őket, és az eljárás részeként a gyámügy is járt nálunk. És ez még mindig nem volt elég, mert jött a polgármestertől ez a megállapodás, ráadásul úgy, hogy a szülők jelenléte nélkül intézkedett. Alapvetően az ifjúsági foglalkozások segítését jó ötletnek tartom, de nem úgy, hogy rákényszerítik őket erre. A közösségi szolgálatot egyébként is 50 órában szokták meghatározni, a megállapodásban pedig alkalmat írnak. Ez azt jelenti, hogy ha hetente kétszer járnának, augusztus végéig kötelezné a fiatalokat erre. Arról nem is beszélve, hogy egy kalap alá vették a gyerekek tetteinek súlyosságát, pedig valaki egy egyszerű szmájli feliratot rajzolt fel, míg más önkényuralmi jelképet. Azért szerintem ez sem mindegy. Gyűlöletről beszél, holott ő gyűlölködik ezekkel a tetteivel. Úgy érzem, ez egy irreális bosszú a részéről- panaszolta az egyik érintett szülő.

A kormányhivatal helyretette a polgármesteri túlkapást

A szülő – a történtek ismeretében – úgy döntött, hogy panasszal fordul a polgármesteri munka törvényességi felügyeletéhez, vagyis a Fejér Vármegyei Kormányhivatalhoz. A szervezet kivizsgálta az ügyet, és azt állapította meg, hogy a polgármesternek nem volt hatásköre a sérelmezett megállapodás megkötésére a kiskorúakkal. Erre semmilyen jogszabályi rendelkezés nincs és a képviselő-testület sem hatalmazta fel a polgármestert. Azon túl, hogy nem volt hatásköre erre a polgármesternek, még a kiskorú gyermekek jogait is figyelmen kívül hagyta eljárása során. A törvényes képviselő jelenléte nélkül pedig nem tekinthető jogszerűnek a magatartás- áll a kormányhivatali ténymegállapításban. Arra is kitértek, hogy a polgári jogi viták eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, ugyanúgy, mint a büntetőügyekben való döntés. A büntetőeljárásban pedig a rendőrség által lefolytatott nyomozati eljárás eredményének, majd az ügyészség döntésének a függvényében a büntetőbíróság jogosult dönteni – éppen ezért, a kormányhivatal a panasz kivizsgálása kapcsán szakmai segítségnyújtással élt a polgármester és a jegyző felé jogszerű működésük biztosítása érdekében. Nevelő jelleggel büntetés, intézkedés megtételére is csak a már említett eljárások keretében kerülhet sor, a sérelmezett megállapodás kötelező erővel nem bír, joghatást nem vált ki- így akkor abból sem lehet baj, következmény, ha a szülő nem engedte el a gyermeket a megállapodásban foglalt kötelező közösségi alkalmakra.