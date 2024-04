Széchenyi 70. 1 órája

A Nagy Találkozás — közös éneklés

A Széchenyi István Gimnázium 70 éves évfordulója alkalmából szervezett születésnapi találkozón összeállít egy nagy kórus jelenlegi és egykori diákokból, és a csapat számtalan dallal örvendeztette meg az ünneplő közönséget. Például Varga Líviusszal az élen elénekelték a Quimby: Most múlik pontosan című dalát is, Pocsai Márta tanárnő vezényletével. Megemlékeztek azon igazgatókról, pedagógusokról és diáktársakról is, akikkel már nem lehettek együtt a találkozón.

