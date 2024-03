Már a tavalyi esztendőben arról írt a DunaOnline, hogy Dunaújváros utcáit ellepték a Pintér Tamás polgármestert ábrázoló táblák. Emellett a liftekben, a postaládákba bedobott képeslapokon is megjelent a politikus arcképe. A moziban vetített filmek előtt is el kellett viselni a nézőknek a propaganda videóját. Arról nincs információnk, hogy ez utóbbiért fizettek-e.

Ki mit lát az átlag állampolgárban. Szavazatot vagy emberi sorsot Fotó: DunaOnline

Be nem tartott ígéret

Pedig Pintér Tamás még a 2019-es önkormányzati kampányidőszakban így fogalmazott: „Öt év múlva egy csendes kampányidőszakot szeretnék. Egy olyat, ami alatt nem kell plakátokon hirdetni az elért sikereket, hetente időzíteni az átadásokat, mert mindenki elégedett azzal, amit éveken keresztül kapott és tudja, jó úton haladunk.” Nos ennek az útnak a végéhez ért, hiszen úgy látszik ezt a kijelentését nem kell komolyan venni, az elmúlt hónapokban ugyanis újra elárasztották az önkormányzati köntösbe öltöztetett „hőstetteket” dicsőítő hirdetések Dunaújváros belterületi útjai melletti közterületeit.

„Gondos kezek” munkája, ügyelnek a részletekre

Fotó: DunaOnline

Városi reklámfelületek közpénzből

Az, hogy a belterületi utak mellett elhelyezett reklámtáblák és az azokat tartó konzolok mennyibe kerültek, azt januárban még nem sikerült megtudnia az önkormányzattól a DunaOnline-nak, egyszerűen nem kaptak választ az ezzel kapcsolatban feltett kérdéseikre. Aztán egy január végi polgármesteri határozat szerint Pintér mintegy bruttó másfél millióért ezt is megrendelte egy, a Tojásházban működő egyéni vállalkozótól. Hogy ez a 100 m2 "közérdekű hirdetési eszköz" a reklámtáblák legyártását és azok telepítését is jelenti-e, az nem derül ki a határozatból. A hirdetési felületek bérbeadásáról azonban Pintér Tamás saját hatáskörében dönthetett, és dönthet is a közgyűlés által átruházott jogkörével élve. Ezek szerint összesen a mintegy 146 m2 reklámfelület bérbeadására (ebben nincsenek benne például a nem reklám célú tartókonzolokra felszerelt Vasmű úti felületek) Varga Richárd cégét, a DS Média Kft.-t „kérte fel”, bruttó 15.240 Ft/m2/hó összegért. Azaz alsó hangon havi 2.300.000 millió forint vállalkozási díjért, minimum félévre számolva mintegy 15.000.000 forintért azt a céget bízta meg a polgármester, amelynek Dunaújváros MJV önkormányzata közel 1.000.000.000 (1 milliárd) forintot fizetett, fizet ki a Rajta Újváros! Egyesület önkormányzati regnálása alatt a „médiarendszer” üzemeltetésére. Kíváncsian várjuk, mikor újítják meg velük ez utóbbi, még le nem járt szerződésüket a júniusi választások előtt, hiszen erre vannak már példák az önkormányzat gyakorlatában. (Például a Kultik mozi eredetileg most júniusban lejáró szerződését - fix bérleti díjjal - még tavaly novemberben 15 évre hosszabbította meg a közgyűlés, de ebbe a sorba tartozik a 10 emeletes polgármesteri irodaház tetejének bérbeadása is - előre fizetéssel - hosszú évekre előre szintén közgyűlési jóváhagyással már tavaly megtörtént.)

A Pintér Tamás Dunaújváros MJV jobbikos („jelenleg ez a pártom színe” – mondta az ATV-ben) polgármestere által kiadott közterület - használati engedély összesen 86 "utcabútor/reklámfelület kihelyezésére" vonatkozik, amelyből több kétoldalas.

Ahogy látható, ezek a táblák életveszélyesek, mindamellett ezeknek az oszlopoknak nem ez a funkciójuk

Fotó: DunaOnline

Városmarketing, arculat és tervezés

A rengeteg reklámfelület már településünk jellegzetes szocreál arculatát is veszélyezteti, különösen a belvárosi részben, köztük a Vasmű úton. Okkal merülhet fel a kérdés a dunaújvárosiakban, hogy ami jelenleg történik a reklámtáblákkal, az mennyiben a városmarketing része, miért van szükség ekkora értelmetlen reklámozásra? Tényleges saját teljesítmény áll e mögött? Aligha. Arról többször írtunk már, hogy az európai uniós és kormányzati támogatásból megvalósult városi fejlesztéseket – a kötelezően megjelentetendő közzétételeken túl – a város jelenlegi vezetése saját teljesítményeként kommunikálja.

A közterület-használat engedélyes reklámfelületeken túl elárasztották a város több pontját a belterületi útelválasztó korlátokra, valamint a zöld forgalomtechnikai oszlopokra kihelyezett reklámtáblák is. Ezekre a helyszínekre kihelyezett reklámtáblák nem szerepelnek a fent említett 86-os listában.

No comment! Fotó: DunaOnline

Balesetveszélyes reklámtáblák

Az, hogy hova helyeznek ki engedéllyel vagy anélkül reklámtáblákat, csak az egyik probléma, hiszen a DunaOnline által készített képek tanulsága szerint, rendkívül balesetveszélyesek is. Éles szélek, hosszú, kiálló csavarok, mintha csak harci akadálypályát építettek volna a Vasmű út járdáira. Ki engedélyezte ezeknek a tábláknak a kihelyezését, illetve ki vállalja majd a felelősséget, ha egy gyermek esetleg súlyos szem-, vagy fejsérülést szenved? Ezek nem felelnek meg a közterület-használati engedélyben megfogalmazott előírásoknak, feltételeknek sem, igaz ezekre kiadott engedéllyel sem találkoztunk, amelyek szerint „a kiállított reklámtáblák tárolószerkezeteit úgy kell telepíteni és szükség esetén karbantartani, hogy a környezetre balesetveszélyt ne jelenthessenek”. „A kihelyezett korlátok, reklámtáblák minimális útszegélytől mért távolsága 70 cm kell, hogy legyen”, …ez például a Vasmű úti reklámtáblák esetében nem valósult meg. A reklámok közzétételére és elhelyezésére vonatkozó szabályok betartását ugyanakkor az illetékes vármegyei kormányhivatal ellenőrzi.

Városmarketing - rozsda marta jelen Fotó: DunaOnline

A reklámcunami szép lassan elárasztotta a várost. „Egy csendes kampányidőszakot szeretnék. – olvashattuk Pintér Tamás összefoglalónk elején is megidézett mondását. Egy olyat, ami alatt nem kell plakátokon hirdetni az elért sikereket, hetente időzíteni az átadásokat, mert mindenki elégedett azzal, amit éveken keresztül kapott és tudja, jó úton haladunk.”

Ha meg minden rendben van, akkor ez a felesleges költekezés azért érthetetlen, mert a város vezetői folyamatosan arról panaszkodnak, hogy üres a városi kassza, ami megnehezíti a város működését.