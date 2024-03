A címben idézett mondatot még az azt megelőző városvezetésről találta mondani a jelenlegi polgármester mintegy öt éve, amikor épp a polgármesteri szék felé igyekezett. Most meg úgy tűnik, ha már odaért, akkor meg is szeretné azt tartani.

Ígéret és a valóság

„Nagyon sokan azt hiszik, hogyha egy városban ennyi átadás van, akkor jól fut a szekér, minden rendben, biztos lop a polgármester, de legalább nekünk is marad. Ez nincs rendjén” – olvasható a Rajta Újváros 2019-es egyik kampánykiadványában egy Pintér Tamással készült interjúban. Majd így folytatódik a szöveg: „A város pénze a város lakosainak a pénze. Minden fillérje. Polgármesternek lenni egy megtisztelő felhatalmazás arra, hogy felelősen gazdálkodjon az érintett vezető az itt élők pénzével.”

Ugye milyen szép gondolatok? Vajon Pintér Tamás ugyanígy gondolkodik a város pénzéről, a négy év alatt közel egymilliárdból fenntartott önkormányzati média esetében is? Vagy a kabinetiroda jelenlegi vezetőjének, a sajtószóvivőknek (volt több is) és a különböző, a városban megfordult vagy itt kikötött, nem városi gyökerű tanácsadók, kampányfőnök, sajtóreferens bérének kifizetésekor is? Nem kevés összeget emészthet fel az említettek bérének kiegyenlítése a „város lakosainak a pénzéből”. Felelős gazdálkodás lenne ez? – teszi fel a kérdést – okkal – a DunaOnline.

Nemszeretem kampányidőszak

„Nem szeretem a kampányidőszakot. Mert ilyenkor érezni a leginkább, ki-mit lát az átlag választópolgárban. Szavazatot vagy emberi sorsot. Szavazatot, ami megvehető rezsiutalvánnyal, jól időzített átadásokkal, látványberuházásokkal, méregdrága koncertekkel.” Ezek szintén (a 2019-es) rajtás kampánykiadványból való mondatok, Pintér Tamás szájába adva az első évfolyam első számának hatodik oldaláról.

A jól időzített „átadások”

A jól időzített beruházások és azok átadásáról már írt a DunaOnline nem is egyszer, megemlítve, hogy mind az előző városvezetés érdemei csak „hogy, hogy nem” közel az önkormányzati választáshoz kell/kellett átadni azokat. Méregdrága koncertek is voltak és lesznek is, például a Parázs Varázson, ami szintén „hogy, hogy nem”, szakítva az eddigi rajtás városvezetés szokásával nem augusztusban, hanem még a választások előtt májusban hoznak tető alá. Véleményünk szerint mégis minden megvalósult abból, amit Pintér Tamás nem egészen öt évvel ezelőtt még nem szeretett vagy nem talált rendjén valónak. És így fordulunk rá lassan az áprilisra, amikor hivatalosan is elkezdődik a választási kampány. Mi lesz akkor, ha eddig ezek voltak?