A legtöbb fiatal a Dunaferr Technikum diákja: három hegesztő: Katona Levente, Halupa Szabolcs és Kizmus József Barnabás, öt ipari gépész: Meleg Zsófia, Horváth Csaba, Sinkler Ferenc József, Szemler Zoltán, Domokos Ákos, és több év után egy autószerelő tanulójuk is továbbjutott, mégpedig Nagy Jonatán.

Büszkék a diákokra!

Mint azt Zemankó Zoltán, a Dunaferr Technikum igazgatója kérdésünkre elmondta, hatalmas büszkeségre ad okot a fiatalok eredménye, amellyel nemcsak maguknak szereztek dicsőséget, hanem oktatóiknak, az iskolának és a városnak is. Dicsőség természetesen a szülőknek is, hiszen mint mondta, a család egy nagyon fontos hozzáadott értéket jelent.

– Ez egy komoly országos verseny, amely nem pusztán abból áll, hogy reszelnek-kalapálnak a diákok a feladatok során, hanem fogalmakat kell ismerniük, speciális számolásokat kell végezni, tehát sok kompetencia kerül megmérettetésre ilyenkor. Igyekszünk mindenkinek megadni a lehetőséget, támogatjuk a diákokat ebben a szakmai versenyben is, és a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum támogatásának köszönhetően rendelkezésre állnak a felkészüléshez szükséges eszközök is – hangsúlyozta az igazgató.

Zámbó Zsolt, Zemankó Zoltán és Tóth Ferenc

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Tóth Ferenc, az iskola gyakorlati oktatásvezetője vázolta, a Dunaferr Technikumból mintegy nyolcvan diák vágott neki az idei küzdelmeknek, a villamosipari és gépész szakmacsoportokban. Az már látható, hogy tanulóik negyede mentesülni fog az írásbeli vizsga alól, mert elérték a minimum 60 százalékot. Arról is szólt, hogy mivel a szakmai vizsgák előtt állnak a fiatalok, ez a verseny remek lehetőséget biztosít arra, hogy éles szituációban bizonyíthassanak a felkészültségükről, tudásukról, rutint szerezhetnek, és ha sikeresen veszik az akadályokat, felmentést is kaphatnak a szakmai vizsga adott részei alól.

Taroltak a ipari gépészek

Tóth Ferenc röviden összefoglalva elmondta, az ipari gépész tulajdonképpen mindenféle gépet, gépészeti berendezést szerel és javít, akár több tonnás tengelyeket. Összetett feladata van, értenie kell a társszakmákhoz is, például a hegesztéshez, az esztergához, ismernie kell a technikákat, a különféle eljárásokat, beleértve a hidraulika és a pneumatika területét is. Az ipari gépészek mezőnyében összesen hat diák jutott be az országos válogatóba. Közülük egy fiatal a Nagyatádi Szakképző Iskola indulója, a többi öt helyet pedig a Dunaferr tanulói szerezték meg. Ez azt is jelenti, hogy legalább két dobogós helyezésre van kilátás ebben a szakmában. Szerettünk volna személyesen is gratulálni nekik, a diákok pedig szívesen meséltek nekünk az élményeikről.

Horváth Csaba

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Horváth Csaba elmondta, mások is biztatták rá, de saját elhatározásból is szeretett volna elindulni ezen a versenyen. Nehéz volt a területi előválogató feladatsora, sokat is készültek rá, de megérte, hiszen 68 százalékot ért el, ami írásbeli vizsgamentességet és továbbjutást jelentett számára.

Sinkler Ferenc

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Sinkler Ferenc József szerint is nehéz volt az SZKTV első fordulója. Elmesélte, hogy már november óta készültek rá az iskolában, rengeteg számítási feladatot gyakoroltak, és folyamatosan végeztek online teszteket. Örül annak, hogy a 62 százalékos eredményével továbbjutott, és mint mondta, az írásbeli vizsga alóli felmentést már ad egyfajta megnyugvást is a jövőre nézve.

Domokos Ákos

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ugyancsak nehéznek érezte a feladatsort Domokos Ákos. Ő egy kivételes helyzetbe került, hiszen 58 pontot ért el, ami ugyan továbbjutó eredmény, de nem ad mentességet az írásbeli vizsga alól. Mint mondta, most nagyon hajt arra, hogy minél jobban sikerüljön a második fordulóban teljesítenie, és elérje a gyakorlati vizsga mentességéhez szükséges minimumot, mert akkor könnyebben állhat majd a szakmai vizsga írásbelije előtt.

Szemler Zoltán

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Szemler Zoltán kerek 60 pontot ért el a területi előválogatón, ezzel pedig megkapta az írásbeli mentességet és biztos helye lett az országos válogatóban. Mint mondta, nagyon örül ennek, és kiemelte, hogy sokat segített nekik oktatójuk a felkészítésében. Az motiválja a folytatásban, hogy teljesítményével kiérdemelje a felmentést a gyakorlati vizsga alól is, de persze a minél jobb helyezésért is küzdeni fog.

Meleg Zsófia

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az ötödik ipari gépészünk, Meleg Zsófia két tényező miatt is különös figyelmet érdemel. Egyrészt azért, mert nem kifejezetten női szakmáról van szó, ő mégis ezen a vonalon szeretne a későbbiekben elhelyezkedni. Mint azt elmesélte, annak idején azért választotta az ipari gépész képzést, mert hiányszakmának számít, és megfelelő tudással a birtokában jól is lehet vele keresni. Ebben a családja is támogatta. Másrészt diáktársai közül ő érte el a legnagyobb eredményt, 69 százalékosra teljesítette a területi előválogatót.

Kemény munka vár még rájuk

Rendkívül büszke a tanítványaira Zámbó Zsolt oktató is. Mint mondta, remek csapatot alkotnak ezek a fiatalok, akik sok időt és energiát fordítottak a felkészülésre, kőkemény munkát fektettek bele. – Arra bátorítottam őket először, hogy legyen meg a vizsgamentességhez szükséges minimum, azonban nagy örömünkre, továbbjutottak a második fordulóba. Reméljük, hogy közülük hárman is bejutnak a döntőbe, úgy érzem, mindegyiküknek megvan erre az esélye. Most gőzerővel készülünk az országos válogatóra, amelyet jövő szombaton tartanak Budapesten. A Dunarolling Dunai Vasmű Kft. tanműhelyében gyakorolunk, de majd egy kis időt a pihenésre is fordítani kell, ugyanis nem lesz könnyű a verseny: reggel 8-ra kell mennünk és este 6 óráig kemény munka vár majd rájuk. Bízom bene, hogy sikerülni fog nekik! – mondta Zámbó Zsolt.

Horváth Csaba, Meleg Zsófia, Sinkler Ferenc, Domokos Ákos és Szemler Zoltán

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A jövő héten csütörtökön lesz a hegesztők következő versenye, szombaton az ipari gépészeké, március 21-én az autószerelőké. Akik itt eredményesen szerepelnek, azoknak egyenes út vezet a döntőbe. Az SZKTV verseny döntőjét egy nagyszabású rendezvény keretében bonyolítja le a szervező Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ez a Szakma Sztár Fesztivál, amelyet áprilisban tartanak a Hungexpo területén. Mivel a gépészet és a specializált gép- és járműgyártás ágazatok gyakorlati versenyeit jellemzően céges telephelyeken lehet lebonyolítani, ezért a döntőbe jutó dunaferres versenyzők végső megmérettetését is ott fogják megvalósítani, s már csak az eredményhirdetésre utaznak a fesztiválra.