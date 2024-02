Jómagam is nagy érdeklődéssel várom mindig ezt a versenyt, ugyanis sok dunaújvárosi középiskolásnak drukkolhatunk, és minden évben vannak olyan fiataljaink, akik egészen a fináléig menetelnek. A tavalyi évben is remekeltek a megmérettetésen, cikkünkben az eredményhirdetésről is beszámoltunk.

Az SZKTV egy felmenő rendszerű verseny, amely egy területi előválogatóval veszi kezdetét. Itt elméleti tudásokról adnak számot a résztvevők, és aki itt legalább 60 százalékos eredményt ér el, az mentesül az írásbeli szakmai vizsga alól. Az első forduló legjobbjai továbbjutnak az országos válogatóba, ahol már a gyakorlatban kell bizonyítaniuk a fiataloknak. Innen a döntő következik, amelyet egy nagyszabású, többnapos rendezvény keretében bonyolítanak le a fővárosban. Ez a Szakma Sztár Fesztivál, és a végső helyezésektől függetlenül, aki idáig eljut, az nyugodtan tudatosíthatja magában, szakmája legjobbjának számít az országban!

Az idei versenysorozatra december 8-ig adhatták be jelentkezéseiket a fiatalok. Januárban sorra rendezték meg az első körös vizsgákat tizennégy szakmacsoportban. Az eredmények már megvannak, és a verseny honlapján folyamatosan töltötték fel azt is, hogy az egyes szakmákban kik jutottak tovább az országos válogatóba. Itt tartunk most, és a továbbjutók listájában ezúttal tizenkilenc dunaújvárosi középiskolásnak szurkolhatunk!

A hegesztők mezőnyében a Dunaferr Technikum három diákja, Katona Levente, Halupa Szabolcs és Kizmus József Barnabás bizonyíthat a második fordulóban. A Dunaferr ipari gépész tanulói igazán kitettek magukért, ugyanis a hat továbbjutó hely közül ötöt ők érdemelte ki: Meleg Zsófia, Horváth Csaba, Sinkler Ferenc József, Szemler Zoltán, Domokos Ákos. Ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy ebben a szakmában legalább két dobogós helyezésre is számíthatunk!

A Hild József Technikumból három diák jutott be a következő fordulóba: egyikük Vasinka Martin Béla, aki a burkolók mezőnyében ért el kimagasló eredményt, míg Dienes Mihály és Gál Bence a magasépítő technikusok között folytathatja tovább a versenyt.

A Rudas Közgazdasági Technikum tanulója, Horváth Mónika az irodai titkárok mezőnyében jutott be a második fordulóba.

A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum is több továbbjutó diákkal büszkélkedhet. A kereskedelmi értékesítők között Almási Kíra Antónia, László Dorina és Patlók Darina Vivien, a logisztikai technikusok között pedig Virág Viktória, Csizmarik Roland és Oláh Csenge folytathatja a megmérettetést. Van még egy diákjuk, Buzeskó Szilvia, aki továbbra is versenyben van az ország legjobb cukrász tanulója cím elnyeréséért.

Ezúton is gratulálunk minden dunaújvárosi résztvevőnek, és sok sikert kívánunk a továbbjutóknak, drukkolunk nekik a minél eredményesebb szereplésért!