A plug-in hibrid vagy teljesen elektromos járművek terjedésével párhuzamosan az utóbbi években többször előfordult, hogy egy égő elektromos jármű okozta robbanásveszély miatt akár több órára is le kellett zárni egy-egy útszakaszt, ezzel jelentős fennakadást okozva a közlekedésben. Emellett az utak kezelőjének a több órán át égő, szinte elolthatatlan járművek jelentős kárt okoznak. Mind a burkolat, mind a környező forgalomtechnikai eszközök és a környező növényzet is teljesen szétéghet, ezzel anyagi kárt okozva az üzemeltetőnek. Arról nem is beszélve, hogy a javítás ideje alatt újabb korlátozásra számíthatnak az autósok.

Az e-oltólándzsa készletek azonban a hagyományos tűzoltási módszerhez képest az elektromos járművek oltási folyamatát jelentősen lerövidítik, így a mentési munkálat sokkal hatékonyabban mehet végbe, rövidebb ideig tarthatnak ilyen eseteknél a korlátozások és az anyagi kár is kisebb lehet.

A katasztrófavédelem munkatársai eddig vármegyénként egy ilyen eszközzel rendelkeztek. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a meglévő állományhoz 5, míg az MKIF Zrt. 8 újabb eszközzel járult hozzá, ezzel közel megduplázva ezen készletet.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. új videójában a társaság vezérigazgatója, Szilvai József Attila mondja el, hogy milyen károkat okoz az út üzemeltetőjének egy elektromos jármű hosszú égése, illetve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzoltó dandártábornoka, Fülep Zoltán segít az autósoknak, hogy mit tehetnek és mit nem, ha kigyullad az autójuk.