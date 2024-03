A közmeghallgatáson a település lakóin kívül részt vett a képviselő-testület – Nagy Anita képviselő asszony igazoltan maradt távol –, valamint dr. Neumann Helga jegyző is.

Fotó: RJ

Elsőként Jobb Gyula polgármester beszámolóját hallgathatták meg a jelenlévők. A polgármester beszámolt a településen zajló és a végéhez közeledő nagyberuházásokról. Elmondta, hogy a kulcsi egészségházba a védőnők már beköltöztek és hamarosan az új szárnyban rendel majd a gyermekorvos is. Ezt követően beszélt a megújuló nevelési intézményekről. Így arról, hogy a bölcsőde fizikálisan elkészült, a használatba vételi eljárás elkezdődött és várhatóan szeptembertől a legkisebb kulcsiak birtokba vehetik az új intézményt. Ugyanakkor beszámolt a polgármester arról is, hogy a nagyszabású felújítási és bővítési munkálatok az iskolában szintén a végéhez közelednek, amelyet bejáráson ellenőrzött. Volt lehetősége meggyőződni erről, hogy magas szintű munka folyik a kulcsi gyerekek és tanáraik érdekében. Megemlítette beszámolójában Jobb Gyula, hogy a közelmúltban befejeződtek a felszíni csapadékvíz elvezetési projektek, ahol az érintett utcák új burkolatot is kaptak. Folyamatban lévő pályázatokat is érintett. Szólt a tavaly elnyert energetikai pályázatról, amely a polgármesteri hivatal épületét érinti, azonban a rendelkezésre álló lehetőségek még nem alkalmasak a tervezett fejlesztés kiszolgálására, ennek érdekében az áramszolgáltatóval felvették a kapcsolatot. Szintén elhangzott, hogy az önkormányzat beadott egy újabb pályázatot, amely elbírálás alatt van ez a külterületi utak felújításával kapcsolatos.

Fotó: RJ

Ezt követően a településvezető az önkormányzat költségvetésének főbb számait ismertette. A Kulcs Községi Önkormányzat 2024. év főösszege 1,045,522 e forint. A Kulcsi Polgármesteri Hivatal 205,780 e forint, a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 299,994 e forint, míg a Kulcsi Szociális Intézmény 2024. évi főösszege 100,211 e forint. Jobb Gyula hangsúlyozta, hogy bár a költségvetési rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba, a rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni. Kitért arra is, hogy az adóbevételek közül az iparűzési adó rendkívül fontosak költségvetési szempontból. Ugyanakkor a Rácalmás- Adony Iváncsa és Kulcs határolta gazdasági övezetből származó bevétel is jelentős, az elmúlt évben mintegy 300 millió forint érkezett a település kasszájába.

Fotó: RJ

A résztvevő lakosok közül többen is kérdést intéztek az önkormányzati döntéshozókhoz. Így a Kiskert utcából érkező lakók a vízbekötés miatt tettek fel kérdést a testületnek. Dr. Neumann Helga jegyző válaszában elmondta, hogy a vízközműfejlesztés igényeiről megkérdezték a lakosságot és sok utcából a lakosság kevesebb mint fele küldte csak vissza az igényfelmérőt, amely azt jelzi, hogy az adott utcában élők nem szeretnének ívóvizet. A polgármester is hozzászólt és kifejtette, hogy a testület szándéka, hogy Kulcs minden területén legyen ívóvíz. Jelenleg a Molnár Ferenc utcában van folyamatban a vízközmű kiépítése. Ezzel szemben a kérdéses utcában jelenleg nem adottak a műszaki és technikai feltételek. Azonban figyelembe véve a most megfogalmazott kérést, a technikai lehetőségeket és követelményeket mindent meg fognak tenni a felmerült igények kielégítése érdekében.

A közmeghallgatáson megjelent lakosok közül volt aki az ingatlanja előtti murvás út minőségét kifogásolta, mondván, hogy kátyús és javításra szorul. A válaszban elhangzott, hogy az önkormányzat rendelkezik szerződéssel. Ennek keretében egy helyi vállalkozót bíztak meg a murvás utakat folyamatos ellenőrzésével, és javításával. Így a szóba került utca is hamarosan rendben lesz.

A lakosság kérdései után a testület nyílt testületi ülésre került sor.