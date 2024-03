Ugyanis nem más volt a délután főszereplője, mint Szente Tünde szociológus, újságíró, „kultúr guru” – ahogyan dr. Menyhártné dr. Zsiros Mária jellemezte beszélgetőpartnerét. Hiszen Tünde épp úgy otthon van a színház, a képzőművészet, a vadászat terén, mint a Dunai Vasmű vagy, ahogyan sokan köztük én is hívom a „vasgyár” életében.

A köteteiről és a motivációról egyaránt szólt Szente Tünde (b), aki dr. Menyhártné dr. Zsiros Mária társaságában mutatta be a könyveket

Fotó: Szentes Kitti

Jómagam közel tíz évig a vasmű egyik leányvállalatánál dolgoztam, ezért is tölt el büszkeséggel, hogy ilyen sok szép írás, történet került papírra és marad meg az utókor számára arról a gyárról mely nélkül ma Dunaújváros sem létezne. Többek között bemutatásra került Az acél szépsége könyv, amely a Dunaferr egykori elnök-vezérigazgatójáról, Horváth Istvánról emlékezik meg. A kötet gazdag képanyaga a dunaújvárosi vas- és acélszobrász alkotótelepek alkotásairól készült. A dunaújvárosi Rolling Nyomda gondozásában jelent meg ezen kiadvány. Hasonlóan, mint a Régi dunapentelei történetek, melyből összesen hat kötet vehető kézbe. Benne számtalan régi családi fotóval, kézirattal, jegyzettel a pentelei családok életéből, mindennapjaiból. Melyet nagy részét Kemény Lajosné gyűjtötte össze nem kis munkával.

Fotó: Szentes Kitti

Nehéz lenne bármit is kiemelni Tünde művei közül, mert mindegyik egy igazi remekmű, mint a Gasztroséta Dunaújvárosban két kötete, de a (N)ők című könyv is egy igazi kuriózum, benne a nőiség megélése egy kohászati gyár életében, hogyan lehet egy nő vezető, vagy akár egy fizikai munkás. Ezen könyv bemutatójának a legendás Vasmű klub adott otthont, s nem kisebb ember mutatta be, mint dr. Szabó József „Dzsoni”.

Fotó: Szentes Kitti

A Dunaújvárosi Hírlap életében is fontos szerepet töltött be Tünde.

Fotó: Szentes Kitti

De, aki igazán meg szeretné ismerni Szente Tünde lelkét, vegye kezébe Eszterlánc című köteteit. Az élet apróbb mozzanataitól kezdve mélységből a magasságokba emelnek esszéi. Minden emberben ott él, a gondolat, hogy nyomot szeretne hagyni maga után az utókornak, nos Tündének sikerült ezen gondolatokat tettekké váltania. S, hogy milyen köteteken dolgozik még? Hamarosan kiderül.

Fotó: Szentes Kitti

Dr. Menyhártné dr. Zsiros Mária mondatával zárnám soraimat, mely egy Csehov idézet is egyben és Szente Tünde munkásságát jellemzi