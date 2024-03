Gévai Gábor Adony szőlőhegyi gazda, kihasználva a jó időt, a gyümölcsfáit metszi

Fotó: Agárdy Csaba

A kiindulási pont, ha nem fagyott a talaj – már pedig ezekben a napokban messze járunk ettől –, lehet ültetni. Alapszabály, hogy akkor szabad ültetni, amikor le lehet az ásót nyomni a földbe. Ha nem megy nulla fok alá a hőmérséklet, nincs átfagyva a föld, akkor öntözni is kell.

A szabad gyökerű gyümölcsfák (a konténerest gyakorlatilag egész évben – kivéve a fagyokat –, ültethetjük) ültetésének és kezelésének szigorú szabályai vannak, be nem tartásuk könnyen a növény pusztulásához vezethetnek.

A szabad gyökerű gyümölcsfákat általában azért választjuk, mert jóval olcsóbbak, mint a konténeresek. Sokan az első nagy hibát, már a fa kiválasztásánál elkövetik, magas, minél nagyobb lombozatú fát néznek ki maguknak. A gazda megvesz egy szabad gyökerű gyümölcsfát, látja, hogy szépek az ágai, pofás a fa, ezért sajnálja megmetszeni, abban a hitben, hogy a csemetéje így gyorsabban termőre fordul. Ezek a fák azonban jellemzően júniusra elkezdenek elhalni. Ennek oka, hogy az ültetés előtt a gyökereket vissza kell vágni, és ha a koronáját nem vágjuk vissza, az a növény egyensúlyát felborítja. A gyökérnek van egy adott vízfelvevő képessége, ha nem metszik vissza ehhez a fa koronáját, és nem csökkentik a párologtató képességét, akkor könnyen kiszáradhat a fa. Tehát fontos, hogy az ültetés utáni első metszés drasztikus legyen, nagyon vissza kell vágni a csemeténket. Minden metszést követően érdemes sebkezelést is végezni, hogy ne fertőződjön el a fa. (Sebkezelő anyagok: fagél, méhviaszos oltóviasz.)

Amire még oda kell figyelni, hogy lehetőleg március végéig fejezzük be a szabad gyökerű gyümölcsfák ültetését.

Térjünk át a lemosópermetezésre, nézzük, mire kell odafigyelnünk eme művelet során! Nagyon fontos, hogy mikor végezzük el a lemosó permetezést. Általánosságban megállapítható, a téli fagyok elmúltával, de még a rügyfakadás előtt végre kell hajtanunk ezt a növényvédelmi beavatkozást. A legjobb hatékonyságot akkor remélhetjük, ha minél jobban kivárjuk a vegetáció indulását, hiszen a károsítók is ilyenkor kezdik meg aktívabb élettevékenységüket.

A gyümölcsfák és bokrok tél végi lemosó permetezését azoknak is célszerű elvégezni, akik egyébként nem használnak növényvédőszereket az év során. Ezek a kén és réz tartalmú szerek ugyanis nem szívódnak fel a növénybe, csak kontakt hatnak a kártevők és a kórokozók ellen, amelyek számát ha ilyenkor lecsökkentjük, akkor egész évben kevesebb növényvédelmi problémával szembesülünk majd.

Arra is figyelni kell, hogy a rügypattanás után már kockázatos művelet a lemosó permetezés, hiszen ezek a szerek a zsenge kis levélkezdeményeket, virágbimbókat megperzselhetik. A lemosó permetezést időzítsük a metszések utánra, mert ezzel a metszéskor okozott sebzéseket is fertőtleníthetjük, arról nem beszélve, hogy a megmetszett fára kisebb mennyiségű szert kell kiszórnunk. Mint a munkafolyamat nevéből is adódik, jó bőven permetezzünk, nagy lé mennyiséggel, hogy a fa minden részét átmossuk a szerrel. A fa teljes koronáját és törzsét érdemes teljesen átnedvesíteni, csak így tudjuk hatékonyan elpusztítani a kórokozók áttelelő alakjait.

Összegezve: a lemosó permetezés a tél lezárása, és ha valamiért kicsúsztunk az időből, és kinyíltak a rügyek, akkor inkább hagyjuk ki a permetezést, mint hogy késve kárt okozzunk vele.

Forrás: agrarszektor.hu