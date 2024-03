A legrangosabb kupasorozatban eddig négy meccset játszotta a csapat, s éppen a holnapi ellenféllel szemben szerezte eddigi egy pontját, miután döntetlen után, büntetőkkel kikaptak. Ugyan már korábban eldőlt, hogy nincs esély a továbbjutásra, azonban minden meccset ugyanolyan komolyan vesz a DFVE.

– Úgy érzem, az idegenbeli találkozón nem állt össze még annyira a csapat, később a görög Alimos és a spanyol Sabadell ellen már sokkal jobban megmutattuk, mire vagyunk képesek, eléggé meg tudtuk őket szorongatni, mindkettőtől csak egy góllal kaptunk ki nagy csatában. A héten a francia Lille járt nálunk nálunk Dunaújvárosban, akiket a BL selejtezőben legyőztünk, most együtt készültünk velük, és játszottunk több edzőmeccset egymással.

Bízunk abban, ez is hozzájárult ahhoz, hogy a hazai közönség előtt jó, s remélhetőleg győztes meccset játsszunk.

– mondta megkeresésünkre Maczkó Lilla.

A dunaújvárosi együttes kapusa szerint ősz óta a taktikájukon is változtattak kicsit, ez is hozzájárulhat a szombati sikerhez. Az ötméteresekre külön nem készül, de minden edzés része az, hogy a végén a büntetőket gyakorolják.

Mint említettük, a DFVE a BL-ben, illetve a bajnokságban is szoros meccseket tudott játszani az élcsapatokkal. Legutóbb, múlt szombaton az UVSE otthonában, ahol csak a végjátékban tudott nyerni a fővárosi együttes.

– Alapvetően, a játék képét látva, ez is nagy előrelépés volt számunkra, mert itthon úgy nyert simán az UVSE, hogy fontos játékosaik hiányoztak. Sajnos most 6–6 után nem tudtunk előrelépni, beszéltem az edzőmmel, hogy akkor válhatok én is még jobb kapussá, ha akár higgadtabb vagyok ilyen helyzetekben. Illetve a többiek is elő tudnak lépni egy-egy góllal.

Azért dolgozunk a továbbiakban, hogy a bajnoki elődöntőben, ha összekerülünk az egyik topcsapattal, akkor ilyen helyzetből már mi tudjunk kijönni győztesen,

Ez egyébként amolyan dunaújvárosi varázslat, mert sokszor elhangzik, mennyit gyengültünk egy-egy szezon előtt, ezzel szemben fel tudunk nőni a feladathoz és bravúros, nem várt eredményeket elérni – jegyezte meg.

Maczkóék három hónapot az Eb és vb miatt tétmeccs nélkül töltöttek, az jó volt, hogy a hétvégék mindig szabadok voltak, de ez az időszak egy mini alapozást is jelentett. Viszont volt idő olyan dolgokat is gyakorolni, amire máskor nem jutna lehetőség, amikor egyik találkozó követi a másikat. Az olimpiára kijutott válogatott bő kereténél számításba vett játékos reméli, nyáron ismét velük készülhet. Igyekszik addig megmutatni, mire képes, elsőként szombaton a Bajnokok Ligája meccsen, egy győztes találkozón.

Horváth Brigitta a csapat közösségi oldalára feltöltött videóban így beszélt a mérkőzésről.