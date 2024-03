Tóth-Lukács Rita, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője elmondta, Dunaújvárosi járásban jelenleg 80 fő alatt van a 25 év alatti regisztrált munkanélküli, ez a teljes álláskeresői kör 4,9 %-át teszi ki.

Pályakezdők segítése

Kiemelt célnak tartjuk járásunkban, a fiatal pályakezdők mihamarabbi elhelyezkedésének elősegítését. Átgondoltuk, milyen foglalkoztatáspolitikai eszközökkel tudnánk elősegíteni, hogy mindenki, aki akar, találjon munkát magának.

A pályakezdőket célirányosan csoportos tájékoztatókra hívtuk be, ahol a helyi munkaerőpiacról hallhattak információkat és az álláslehetőségekkel is megismerkedtek. A hosszabb ideje nálunk regisztrált fiataloknak a munka világába visszavezető tréninget szerveztünk. Itt, tanácsadó kollégák segítségével a korosztályunknak megfelelő ismeretekkel bővül a tudásuk, látták, hogy több fiatal is hasonló problémával küzdhet, több kiútra is kaptak lehetőséget, útravalót. Az egyéni életutakban történt elakadások feltérképezése után (első-, közbenső interjúval) személyre szabott egyéni tanácsadásokkal segítettük őket (munkatanácsadással, pályaválasztási, pályamódosítási tanácsadással, álláskeresési tanácsadással).

Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező fiatalok számára fontos, a megfelelő továbbképzési lehetőségeket biztosítása. A szakképzés iránt érdeklődő fiataloknak segítünk megtalálni azt az életcélt, melyet követve nem csak munkát, de hivatást is találhatnak. Az ehhez szükséges ismereteket megszerezhetik azoktól a képző intézményektől melyekkel szoros, jó partneri kapcsolatot tartunk fenn.

Ezt a feladatot a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum látja el, ahol ingyenesen tanulhatnak piacképes szakmát az iskolapadból kikerültek is.

A foglalkoztatási szakember kijelenti, hogy a képzettség és a munkaerő-piaci esélyek közötti összefüggés egyértelműen kimutatható; minél magasabb szintű alapképzettsége van valakinek, annál nagyobb az esélye, nem csak a munkavállalásra, de a minőségi munka megszerzésére is. A képzettebb ember mindezeken túl, munkája elvesztése esetén is mobilabb, könnyebben választ akár új szakmát, akár új lakóhelyet.

A fiatalok nehezebb elhelyezkedésének másik oka a munkatapasztalat hiánya. A kör bezárul: a gyakorlattal nem rendelkező pályakezdőket a tapasztalat hiánya hátráltatja a munkakeresésben, magában a tapasztalat megszerzésében. Ehhez segítséget nyújthatnak a különböző bértámogatásaink, például a munkatapasztalat-szerzési támogatás, amely az elkövetkező időszakban tervezett projektek indulásával várhatóak.

Ilyen lehet az az új munkaerő-piaci program a közeljövőben, ami a fiatalok elhelyezkedését segíti elő, a Ginop-Plusz 4.1.1.-23 Ifjúsági Garancia Plusz program.

Számos további támogatás áll rendelkezésre álláskeresők részére a foglalkoztatási központ kínálatában. Jelenleg is támogatott a közfoglalkoztatás, megjelent a mobilitás támogatás, amelyről már a korábbiakban beszéltünk, és a munkanélküliek munkába járását is támogatjuk. Ez, akár a 60 km távolságban elhelyezkedő munkahelyek eléréséhez is ad támogatást a munkavállalóknak. A munkavállaló otthonától 60 km-nél távolabbi munkahelyek esetében, lakhatási támogatást nyújthatunk. A támogatások igénybevételének módjáról, részletes feltételeiről foglalkoztatási osztályunk tud bővebb felvilágosítással szolgálni, várunk mindenkit, akit érdekel.

Esélyteremtés mindenkinek

Vannak, akik helyzetükből adódóan kiemelt figyelemre érdemesek, összefoglaló néven a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók.

Idetartoznak azok, akik már legalább két éve nem találnak munkát, illetve azok is, akik ugyan még csak egy esztendeje keresnek állást, de 15 és 24 év közöttiek. De itt szerepelnek, akik az egy év nyilvántartásban töltött időn túl mindössze alapfokú iskolai végzettségűek vagy, ahogy sorozatunk elején mondtuk az 50 év felettiek. Ezen csoport tagjai az egy vagy több eltartottal élő tartós munkanélküliek is.

Az ő alkalmazásukat segíti hivatalunk azzal, hogy az őket foglalkoztatók, a munkavállalás első négy hónapjára a munkabér 50%-ának megfelelő összegű támogatást igényelhetnek. A munkába álló álláskereső pedig 6 hónapig, a munkavállalást ösztönző bérkiegészítést kaphat.

Átképzéssel, piacképesebb tudás megszerzésének támogatásával is tudunk segíteni. Meghatározott összegű havi támogatás nyújtható - álláskeresést ösztönző juttatásként - annak az álláskeresőnek, aki a munkaerőpiacon történő elhelyezkedése érdekében jogszabályban meghatározott képzésen vesz részt. A részletek tekintetében itt is felhívnám mindenki figyelmét, hogy a foglalkoztatási osztály munkatársai készséggel állnak minden kedves érdeklődő rendelkezésére.

Munkanélküliből vállalkozó

Azon munkakeresők, akik vállalkozni szeretnének, szintén találnak támogatási lehetőséget a foglalkoztatási osztály kínálatában. Osztályvezető asszony tájékoztatása szerint a kezdő vállalkozások, akár hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű támogatást kaphatnak. Egy másik formában, a kötelező legkisebb munkabér tizenötszörösének megfelelő mértékben egyszeri visszatérítendő vagy vissza nem térítendő tőketámogatásra is pályázhatnak azok, akik vállalkozni szeretnének:

- Összességében elmondható, hogy Magyarország Kormányának célkitűzéseivel összhangban mindent megteszünk, hogy aki akar, az találjon képzettségének érdeklődésének megfelelő munkát, megélhetést. Támogatásokkal, át- és továbbképzési lehetőségek biztosításával igyekszünk megteremteni azokat a feltételeket melyek segítségével ügyfeleink meg tudják teremteni önmaguk és családjuk részére az anyagi és erkölcsi biztonságot.

A részletekről, a különböző lehetőségekről és a szükséges feltételekről a járási foglalkoztatási hivatal munkatársai tudják tájékoztatni az érdeklődőket.