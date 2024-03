Az eredménylista az idén így alakult:

Dunaföldvár város bora a vörösborok közül Kelemen Róbert – Cabernet Franc-ja lett.

Dunaföldvár város bora – a legjobb fehér borokból kiválasztva,

Kiss Lajos Csaba – Zöldveltelinije lett.

Dunaföldvár város bora – a rozék közül:

Sűrű Borház – Cabernet Sauvignon rozéja lett.

Kelemen Róbert most a vörösborával nyert

Fotó: Balogh Tamás

Rangos eseménnyé vált

Nem hiába tették a dolgukat figyelmesen és egyre több szakértelemmel az előző negyvennyolc alkalommal, mára már jelentős közfigyelem irányult a borversenyre. Rangot adó módon Horváth Zsolt polgármester is megjelent, hogy a megnyitón köszöntse a bírálókat és az őket segítő személyzetet. Ugyancsak szerepet vállalt Szabó Oszkár, Dunaföldvár és a környékbeli boros települések plébánosa, aki az áldásával kívánt a megjelenteknek és a távol maradó boros gazdáknak lelki segítséget nyújtani.

Kellemes vendéglátással kezdték a napot

A meghívottakat hagyományosan a Jákli Viktor által fölajánlott kiváló, saját készítésű magyaros reggelivel várták. A vendéglátást az eseményt lebonyolító Dunaföldvári Kertbarátok rutinos kollektívája biztosította.

Kategória nyertesek - Sűrű János (b) Kiss Csaba Lajos (b)

Fotó: Balogh Tamás

A zsűriben avatott borbírálók kaptak helyet

Nem először próbáltak meg helytállni egy-egy ilyen, a szőlős és boros gazdák életében meglehetősen fontos eseményen. Az elnökük Tomolik János, a térség legrangosabb – szőlész - borász szakembere lett. A komoly kihívást jelentő adatmennyiséget Kelemen Dorottya és Jankó Árpád dolgozta fel.

Lipták Tamástól az esemény főrendezőjétől hallottuk: -Természetesen nagy izgalommal készültünk erre az eseményre. Először is azért, hogy vajon mennyi mintát hoznak be a gazdák. Mára százhuszonnyolc érkezett, ami egy megsüvegelendő mennyiség.

Kérdezgetted-e a zsűrit, hogy milyennek találják a felhozatalt?

- Nem kellett ezt csinálnom, mert ahogy végigmentem az asztalok között láttam, hogy milyen értékeket és véleményeket írtak fel, ami elég információ volt a kíváncsiságomra. Nem volt miért szégyenkeznünk.

Hány büszke borosgazda lesz az eredményhirdetés nyomán?

- A terveink szerint négyre készültünk, a vörös, a fehér, és a rozé kategóriákban, és mellettük a mi különleges, földvári gyümölcsborunk az Othello- között is szerettünk volna a Város Bora 2023. címet átadni. Sajnos az utóbbiban az idén nem találtunk olyan kiemelkedő minőségűt, mint korábban, ezért azt a címet az idén nem adtuk át senkinek. Ezzel együtt mindenki, aki elhozta hozzánk a bormintáját, büszke lehet a teljesítményére, mert ezt nagyon sok munka után tehette meg.

Tomolik János

Fotó: Balogh Tamás

Tomolik János a zsúri elnöke: - Kezdjük a különlegességekkel! Természetesen a kollekcióban találtunk olyan tételeket is, amik várhatóan a fiatal hölgyek kedvencei lesznek. Egy kis maradék cukorral rendelkező, behízelgő fehér bor, ami abszolút a fiatalok kedvenc borai közé tartozik.

És a veretes fajtákkal, hogy álltak?

- A mi asztalunknál harmincnégy mintát kóstoltunk, ami között persze voltak olyanok, amik már a meghatározó „nagy borokhoz” állnak közelebb. Igazi száraz Olaszrizlingeket kóstoltunk, csodálatos Irsai Olivéreket is, amiknek egyszerűen nem tudtunk ellenállni, mert olyan minőséggel jelentkeztek, hogy zsinórban három aranyérmet kellett adnunk érte.

Az eredményhirdetésnél komoly kritikákat is hallottunk.

- Ezeket mindenképpen meg kell fogalmaznunk. Őszintén el kell mondani, ha példaértékűekkel találkozunk, olyanokkal, amikre igazán büszkék lehetnek a gazdák. Viszont azokra a feladatokra és hiányosságokra is fel kell hívnunk a figyelmet, aminek az elvégzése után sokkal eredményesebb munkát tudnak végezni. Arra is, hogy próbálják megőrizni a boraik frissességét.

Összességében elégedett vagy a tapasztaltakkal?

- Igen, hiszen a 2023-as év egy jó évjáratnak mondható és ha a gazdák éltek a jó alapanyag adta lehetőségekkel, akkor kiváló borokat tudtak belőle készíteni. Jellemzően nagyon sok volt a csapadék, ezért a savakban gazdagabb lett az esetenként bőséges termés.

Sűrű János a kiváló szőlész-borász most borbírálóként vállalt feladatot:

- Nagy gondolatokkal és kíváncsisággal álltam neki a mai napnak. Főleg azért, mert úgy volt, hogy a vörösborokat kóstolhatom, de végül a fehéreknél kaptam feladatot. Mindenesetre egy nagyon jó napot zártunk, pedig nem úgy kezdődött, mint ahogy számítottunk rá. Aztán a végére egy nagy fellendülést hoztak az illatos szőlőkből készült borok. Egy felkészül, jó társasággal kóstoltuk őket végig, és örülök, hogy egymás mellé kerültünk. Bár voltak szélsőséges értékelések is, de végül sikerült mindent megbeszélnünk és megbízható pontozással járultunk hozzá a nap sikeréhez.

Az egymást követő hétvégenkénti versenyek segítenek a napi boros munkában?

- Igen, mert ezek egy visszaigazolást adtak a kemény munkával eltöltött évet követően. Egy hete Bölcskén, most pedig itt mutattuk be a borainkat. Ott a kettő ezüst mellé öt aranyérmet kaptunk. Itt pedig a szép értékek mellett a Város Bora címet is elvittük a rozé kategóriában. Ez bizony lelkesedést ad a további munkánkhoz!