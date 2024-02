A tetőfelújítás a jelek szerint befejeződött, lezárt standok már nem voltak. Ennek ellenére nem üzemelt teljes hőfokon a piac, hiszen voltak üres standok és a vásárlók sem taposták egymás sarkát, de azért azt sem mondhatjuk, hogy nem volt forgalom.

A piacra látogatva még tavaly év végén tűnt fel egy újdonság, mintha egy vegyesbolt települt volna ki.

Akkor azt gondoltuk, hogy csak az ünnepi ciklusnak köszönhető a megjelenésük, de azóta is megtalálhatók a piacon, és mondhatjuk, üde színfoltnak számít a jelenlétük. Miről is van szó? Egy dunaújvárosi, de most Perkátán élő házaspár lengyel élelmiszereket árul. Vargáné Romanoczki Dézitől megtudtuk, hogy Kecskeméten járva, az ottani piacon látták a lengyel áruk népszerűségét, és gondolták, Dunaújvárosban is lenne igény azokra a portékákra. Elgondolásukat tett követte, és tavaly év vége óta rendszeresen kipakolnak a piacon. Hogy nem volt ördögtől való az elgondolásuk, látható, hiszen mindig nagy sor áll a standjaik előtt, vagyis tényleg van igény a lengyel árukra.

- Több mint negyvenféle terméket kínálunk.

A legnépszerűbbek a sajtok, a különböző tejtermékek, a halkonzervek, a ruszlifélék. Krakkóból szerezzük be az árut.

Aki járt már akár Zakopanéban, akár Krakkóban, az tudja, kiválóak a lengyel sajtok. A zakopanei sajtpiacon szinte nem is lehet mást szót hallani, mint magyart és az árusok is remekül beszélnek magyarul. A Tátrában élő gurálok (a gorálok vagy gurálok egy szláv népcsoport, amely Lengyelország és Szlovákia határvidékén élnek) specialitása a sajtkészítés. A sajtot hagyományosan kézzel készítik (juhból, kecskéből, tehénből), általában füstöltek, sósak, és különleges formájúak. Tallér, hordócska vagy orsó alakúra formázott sajtot jellegzetes mintázattal díszítik a termékeket. Igazi különlegességek.