Az Autós Szakmák Tanulmányi Versenyét az Autószerelők Országos Egyesülete és az Autós Nagykoalíció (teljes nevén Autós Életciklus Érdekképviseleti Nagykoalíció Egyesület) közösen szervezi.

A regionális döntőkben a diákok gyakorlati feladatokat oldanak meg. A versenyzőknek be kell mutatniuk tudásukat autószerelés, karbantartás, diagnosztika és méréstechnika témakörökben.

A résztvevőket hat régióra osztották, az egyik régiós döntőnek volt a házigazdája a Quality szerviz (az Inter Cars Hungary Kft. által üzemeltetett Q-Service hálózat tagja).

Őri Péter, az Autószerelők Országos Egyesületének az elnöke elmondta, hogy százharminckét csapat nevezett a viadalra. (Minden iskola maximum tíz kéttagú csapatot indíthatott. A nevező diákoknak valamely autós szakmát kell nappali tagozaton tanulniuk.) A regionális döntőről a legjobbak kerülnek az országos fináléba, az ottani győztes pedig képviselheti Magyarországot az Inter Cars Young Car Mechanic (YCM) nemzetközi versenyen. (Arra büszkék lehetünk, hogy az elmúlt három évben magyar győzelem született az európai megmérettetésen, és a korábbi első helyezettek közül ketten, Tánczos Bence és Eölbei Zsolt a dunaújvárosi versenyen már zsűritagként volt jelen.)

Fotó: LI

A verseny szervezőitől megtudtuk azt is, mi alapján lett a diákok tudásfelmérőjének a Quality az egyik állomása. Ezek szerint fontos volt, hogy a régióktól közel azonos távolságra legyen a helyszín, befogadó legyen, hiszen ezt a napot be kell áldozniuk. Az is fontos tényező, hogy a szervizben rendszeresen oktassanak diákokat.

Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke arra a kérdésünkre, hogy mi a céljuk a verseny rendszeres megrendezésével, így válaszolt: - Sajnos kevés az autószerelő Magyarországon. Negyven iskolában ezer diák kezdi meg évente a tanulást, de csak százhúszan végeznek autószerelőként.

A legjobb képességű, jövőt építő fiatalokra van szükségünk. Ha valaki ezen a verseny sikeres, akkor arra felfigyel a szakma, jó állásajánlatokat kaphatnak a fiatalok.

Pénzdíjjal is jár a győzelem, ezért annak, aki megnyeri a tanulmányi versenyt, könnyebb lesz a nyaralása.