Az együttműködési megállapodást február 19-én írták alá a felek a Dunaújvárosi Egyetem "C" épületében. Az eseményen jelen volt Süli János, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. András István, a felsőoktatási intézmény rektora, valamint Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója és dr. Kiss Csaba, az MVM Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese.

Süli János elmondta, már hónapokkal ezelőtt felvették a kapcsolatot a cégcsoporttal, hogy hosszú távra szólóan is megerősítsék együttműködésüket. Közös céljuk, hogy jó szakembereket képezhessenek, akik a piacképes tudás birtokában akár az MVM-nél építhetik karrierjüket.

Ezt erősítette meg Mátrai Károly is, aki vázolta, 2023-ban egy új stratégiát alkottak meg. Szükségük van a jól képzett, nyitott, gondolkodó fiatalokra, akiket bevonhatnak a magyar energetikai szektorba, és akikkel folyamatos megújulást vihetnek véghez. Az MVM Csoport amellett, hogy a Paksi Atomerőmű jelenleg is üzemelő négy blokkjának üzemidő hosszabbítását tervezi, még három nagy gázturbinás erőművet szeretne építeni az országnak, valamint 2035-ig egy szivattyús tározós erőművet is, amelyek biztosítják, hogy energiaszuverénebb környezetben élhessünk. Többek között villamosmérnökökre, gépészmérnökökre, informatikusokra is szükség van, akikkel az elkövetkezendő 10-20 évben együtt építhetik fel ezeket, s hasznosíthatják a jövő számára. A vezérigazgató méltatta a Dunaújvárosi Egyetem magas szintű képzési rendszerét, amely illeszkedik a vállalati szektor igényéhez. A város kedvező földrajzi fekvése ugyancsak előnyt jelenthet a fiataloknak ahhoz, hogy később az MVM-nél vállaljanak munkát. Sőt, mivel a cégcsoportnak Csehországban és Szlovákiában is vannak egységei, így nemcsak a hazai színtéren, hanem a nemzetközi vonalon is számos szakmai lehetőség rejt a jól képzett fiatalok számára.

András István kiemelte, az alkalmazott tudományok egyetemeként az hitelesíti őket, ha jó és kedvező együttműködést alakítanak ki a vállalatokkal. Ez a mostani együttműködési megállapodás számukra is mérföldkő, amellyel még szorosabbá tehetik a kapcsolatot az energiaszektorral. A feladataiknak igyekeznek megfelelni továbbra is, ennek részeként építik a tananyagba a piaci tudást hallgatóik számára.