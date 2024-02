Az ünnepeltekkel, hozzátartozókkal, barátokkal és természetesen a Dunaújvárosi Egyetem tanáraival, munkatársaival megtelt a sportcsarnok délelőtt tíz órára.

Az államvizsgákon százötvenöt hallgató (közöttük huszonkét külföldi diák) tett sikeres záróvizsgát. Közülük heten kitüntetéses, hatvanegyen pedig kiváló minősítésű oklevelet vehettek át.

A program az elnökség bevonulásával kezdődött, majd a résztvevők meghallgatták a Himnuszt. Ezután dr. András István, az egyetem rektora köszöntötte a megjelenteket. Beszédében elmondta, a diplomaosztó egy felemelő szép ünnep, aminek a főszereplői a végzős hallgatók.

- Megnövekedett létszámmal kezdtük a 2023-24-es tanévet, és ez megnövelte a feladatainkat is. Köszönet a kollégáknak a helytállásukért - mondta dr. András István.

A rektor kiemelte, hogy négy és félmilliárd forintos informatikai fejlesztésen jutottak túl, és elkezdődött a közel kétmilliárdos beruházás, a főépület felújítása, ami nem csak az egyetem, hanem az egész város része.

– Bízom benne, hogy a végzősök nem bánták meg, hogy a Dunaújvárosi Egyetemet választották.

Mi biztos, hogy büszkék vagyunk önökre –mondta a rektor. Majd Lao-Ce szavait adta útravalóul: „Addig kezdj hozzá a nehéz dolgokhoz, amíg könnyűek.” Továbbá azt kívánta számukra, hogy „…a nyughatatlan kíváncsiságuk, tudás iránti igényük emelje önöket a magaslatokba, és útjukon minden új feladatot, kihívást könnyűnek találjanak.”

A rektor után a Móricz Zsigmond Általános Iskola kórusának műsorát láthattak, hallhatták a diplomaosztó résztvevői.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A gyerekek produkcióját követően dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő szólt a végzősökhöz (is).

– Elsősként biztosan távolinak tűnt ez a nap, de ez egy mérföldkő, most belépnek az életbe.

Egy ipari tengelyben vannak most, ami Százhalombattától Dunaföldvárig tart. Csak önökön múlik, mit kezdenek az egyetemen megszerzett tudásukkal, ne féljenek végig járni az útjukat – mondta a képviselő.

Dr. Mészáros Lajos ezek után arról beszélt, hogy a most diplomához jutók legyenek nyitottak a világra, és felhívta a figyelmet arra, hogy értelmiséginek lenni nem magán-, hanem közügy. Az országgyűlési képviselő beszéde után jött a várva várt pillanat, amikor is a végzősök megkapták az angol-magyar kétnyelvű diplomájukat.