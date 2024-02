A kormány tervei szerint 2022 és 2025 között összesen legalább 93,5 százalékkal növekednek a magyarországi tanárok bére. Ennek első lépésére került most sor.

Februártól a pályakezdők jogszabályban meghatározott legkisebb bére gyakornokként bruttó 528 ezer forint lesz. Pedagógus I. kategóriában legkevesebb 538 ezer forintot, pedagógus II. fokozatban 555 ezer forintot kereshetnek az oktatók és nevelők, míg a mesterpedagógusok fizetése 630 ezer forintról indul, a kutatótanárok bérének alsó határa pedig 750 ezer forint lesz.

Az átlagnál nehezebb feladatokat ellátó, hátrányos helyzetű térségekben dolgozó tanároknak a fentieknél is 20 százalékkal nagyobb fizetést garantál a törvény. A természettudományos területen dolgozók plusz 4 százalékot, a mesterfokozattal rendelkezők pedig plusz 2 százalékot kapnak. A kormány hosszú távú garanciát biztosít arra, hogy a tanárbér értékálló lesz, és hogy megbecsülik a tanítók, tanárok, óvónők munkáját.

Tanár- és óvónőhiány van

A Dunaújvárosi Tankerület igazgatója Kalamán Ferencné elmondta, hogy a Kormány a pedagógusok bruttó illetményének 2024. január 1-jével történő, átlagos 32,2 százalékos emeléséhez biztosított forrást. Az egyes köznevelési feladatokért járó pótlékok és megbízási díjak összege is jelentős mértékben emelkedett. Az új illetményt is tartalmazó kinevezési okmányokat a tankerületi központ 2024. január 30-ig juttatta el a pedagógusokhoz.

A pedagógushiányról hozzátette, hogy meghirdetett álláshelyek ugyan vannak a tankerületi központ fenntartásában működő intézményekben, de ellátatlan óra nincs, a meglévő személyi állománnyal a feladatellátás minden intézményben biztosított.

Az óvodapedagógusok is emelt fizetést vihetnek haza. Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója tájékoztatott bennünket arról, hogy az óvodapedagógusok előmeneteli rendszerében az életpályájuk során, több fokozaton esnek át, és a fokozat váltáshoz egy újabb vizsga, minősítés kell. Hiányolta, hogy a mostani béremelés nem vette figyelembe a szakmai éveket. Viszont a Dunaújvárosi Óvoda fenntartója, az önkormányzat további béremelést adott a legképzettebb kollégáiknak szakmai évük alapján. Elmondta, hogy sajnálatos, hogy hiány van óvónőből városunkban. Jelenleg is a 99 óvodapedagógus álláshelyen az ágazatunkban csak 66 fő dolgozik.

A nem államiak is kapnak béremelést

A nem állami iskolák és gyermekvédelmi intézmények fenntartóit a kormány „felkérte az államiakéval azonos béremelésre. Emellett a kormány arról is rendelkezett, hogy a központi költségvetés támogatást ad a települési önkormányzatok számára az általuk fenntartott óvodákban foglalkoztatottakat megillető esélyteremtési illetményrész és ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez, valamint hogy a nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési és szakképző intézmények fenntartója az esélyteremtési illetményrészre az átlagbér-alapú támogatás húsz százalékának.

Nemcsak a köznevelésben dolgozók, de 2024. január 1-jével átlagosan 32,2 százalékos béremelést kapnak a szakképzésben oktatók is, nem uniós, hanem hazai forrásból. Ezzel a döntéssel minden oktató bére elérheti a legalább havi 581 680 forintot.

Éppen ezért jó hír, hogy a Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikumában is lesz béremelés. Müller Attila általános és szakmai igazgatóhelyettes arról tájékoztatott, hogy ugyan még csak néhány napja értesültek arról, hogy a szakképzési centrumokhoz hasonló béremelést tudnak a Dunaújvárosi Egyetem középiskolájában is végrehajtani. A béremelés adminisztrációja még folyamatban, de így is ugyanúgy január 1-jéig lesz visszamenőleges hatályú.

Borgulya Zoltán a Pannon Oktatási Központ Magángimnázium igazgatója elmondta, hogy az intézményük ugyan nem állami fenntartású intézmény – de mégis mindig a törvények és a rendeletek szerint járnak el, így magukra nézve is kötelezőnek tekintenek bármilyen pedagógusokat érintő kedvező változásokat. Ugyan még nem kapták meg a határozatot a költségvetési többlettámogatásról,de hisznek a kormánynak, így már készítik elő a kollégáik magasabb béréről szóló szerződéseit.

A béremelésről azt várja a kormány, hogy tovább növekedjen a tanári pálya iránti érdeklődés, pályán tudják tartani a legjobb képességű tanárokat, és sikerüljön visszavonzani a pályaelhagyókat is.