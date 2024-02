A 30 éves múltra visszatekintő népfőiskola pályázati támogatásból olyan beszélgetéssorozatot indított, amely havonta jelentkező programok keretében sokakat érintő fontos témákról szólnak. De nem csupán a hallgatóság kényszerű szerepébe kényszerítik az érdeklődőket, hanem közös gondolkodásra, beszélgetést invitálják a közönséget.

Szerdán délután Mencsik Andrea mozgásterapeuta volt az előadó, aki nemcsak hasznos információkkal szolgált a jelenlévőknek, de meg is tornáztatta a téma iránt érdeklődő hallgatóságot. Az előadás pedig egy egészen szokatlan megközelítésben arról a jelenségről szólt, hogy a közismerten mozgásszegény életmódunk közben egyre többen küzdenek mozgásszervi problémákkal. Az okokról beszélve a mozgásterapeuta idézte Tregova Anita pszichológus gondolatait.

Nem vagy lusta, céltalan vagy megrekedt. Régóta élsz túlélő üzemmódban és emiatt kimerült vagy. A kettő nem ugyanaz.

Az idézet magyarázata így szól a pszichológus után:

Az, ha valakinek nincsen kedve a rengeteg kötelezettségét teljesíteni, még nem teszi őt lustává. Ez igaz az iskolás gyermekekre éppen úgy, mint a munkás felnőttekre. Emberré tesz minket. Azt jelenti, hogy túl sok a kötelezettség, túl kevés örömteli tevékenység mellett. Ha nem lebeg mindig egy magasztos cél a szemünk előtt, attól még nem vagyunk megrekedve. Ha megpróbáljuk megkeresni azokat az apró dolgokat, melyek változatosságot és örömöt hoznak a mindennapjainkba, enyhülni fog ez az érzés.

A soron következő előadáson „Mozdulj, hogy mozoghass” címmel inspiráló előadáson vehetett részt a nagyszámú érdeklődő

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ezt a szemléletet követve beszélt Mencsik Andrea arról is, milyen jelentősége van a mozgásnak az életminőségünk javításában és mit tehetünk azért, hogy minden életkorban mozgékonyak maradjunk. Szó volt különféle mozgásformákról, arról, melyik kinek ajánlott, valamint bemutat otthon, illetve a munkahelyen is végezhető gyakorlatokat, amiket ki is próbálhattak, illetve „elvihettek” magukkal haza a megjelent hallgatóság tagjai.

A rendezvénysorozat következő eseményét február 28-ára tervezik. Az előadás címe Az autizmusról másképpen, a vendég Kálmánné Tóth Mária, az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesületének titkára lesz.