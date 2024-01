Mivel az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján Magyarország egész területén az éjszakai hőmérséklet elérheti és helyenként meg is haladja a -10 °C-ot, ezért Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár a hajlék nélküli és hajlékkal rendelkező, de a fagyveszélynek kitett állampolgárok életének védelme érdekében január 8-tól január 13-ig (szombatig) kiadta az úgynevezett vörös kód figyelmeztetést. Ilyenkor a szociális ellátásban résztvevő intézményeknek egy speciális protokollt kell alkalmazniuk, amely lényegében arról szól, hogy a kihűlés és fagyás elkerülése érdekében kortól, nemtől függetlenül kötelező menedéket biztosítani a bajba jutottaknak. Például, ha egy hajléktalan személy utolsó erejével éppen az idősek otthonát tudja csak elérni, akkor az intézménynek be kell őt fogadnia.

Fotós Szabóné Zsdrovits Enikő

Viszont erre minden bizonnyal nem kerül sor városunkban, ugyanis a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány munkatársai minden fedél nélkülinek szállást, melegedőt és ellátást is biztosítanak- erről beszélt nekünk Oláh János, az alapítvány általános igazgatója.

Dunaújváros területén ez az alapítvány foglalkozik a hajléktanokkal, és a kiépített hálózatának köszönhetően teljeskörűen megoldott a krízishelyzetben lévők ellátása. Két intézményben, a Kandó Kálmán téri centrumban és a Papírgyári úti szállón végzik a tevékenységüket, mintegy 90-100 százalékos kihasználtsággal, ahol nappali melegedőt, éjjeli menedéket és átmeneti szállást is igénybe vehetnek.

– A mindennapjainkban nem jelent túl nagy változást a vörös kód, hiszen alapvető célunk, hogy miden krízishelyzetben lévő személyt befogadhassunk, s biztosíthassunk neki ellátást- hangsúlyozta Oláh János. Mint azt vázolta, a téli krízisidőszakban két ellátási formának van különös jelentősége: a nappali melegedőt 8-18 óra között, az éjjeli menedéket pedig 18-8 óra között vehetik igénybe ingyenesen a rászorulók, feltétel nélkül. Reggelivel, vacsorával, meleg téli ruhákkal és takaróval is szolgálnak (ilyen jellegű adományokat hálás szívvel fogadnak is a felajánlóktól).

Varga Anita és Polánszky Ferenc is utcai segítők

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A november 1-től április végéig tartó krízisidőszakban igen nagy szerepe van az utcai szociális szolgálatnak. Polánszky Ferenc és Varga Anita is utcai segítők. Mint azt elmondták, alapvetően egy heti ütemterv alapján, osztott műszakban (8-16 és 18-22 óra között), a szociális térképük mentén járják be a városrészek zegét-zugát, a látómezejükben lévő búvóhelyeket, és felkeresik a hajléktalanokat, hogy jól vannak-e, szükségük van-e valamire, s ha segítség kell, akkor közbelépnek. A vörös kód idején minden nap 18 és 22 óra között végzik a felderítő munkát a város területén, és ha utcán fagyoskodó, bajba jutott személyt látnak, beviszik a Papírgyári úti szállóra. Általában ilyenkor olyan személyek lehetnek az utcán, akik szenvedélybetegek, s emiatt nem képesek önállóan, a maguk érdekében élni a hajléktalanellátó rendszer lehetőségével. Senkit nem hagynak kint a hidegben. Kérdésünkre elmondták, a most hétfő óta életbe lépett vörös kód során eddig még nem kellett senkit külön bevinni a szállóra, s nem is történt tragédia.