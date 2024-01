A fűtésen nem igazán lehetett spórolni ezen a télen. Ugyanakkor nem mindegy, mit vetnek tűzre azok, akiknél kályha adja az otthon melegét. Többen panaszkodtak arról, hogy sajnos nem minden kéményből száll fel helyes tüzelésre utaló fehér füst, hanem sötét színű, kellemetlen szagú égéstermék távozik a levegőbe, olvashattuk társlapunk online felületén.

Sok esetben anyagi okai vannak annak, hogy egy család nem megfelelő tüzelő anyaggal fűt, de nem egyszer a nemtörődömség áll a háttérben.

A kezelt fa, a hulladék és az egyéb káros anyagok elégetése egyrészt azzal jár, hogy nagy mennyiségű korom és kátrány rakódik le a kéményben, ami tovább rontja az égés minőségét, ráadásul meg is gyulladhat, ami az utóbbi időben többször meg is történt. Szinte nincs olyan hét, hogy vármegyénk tűzoltói ne vonulnának valamelyik településre kéménytűzhöz. Emellett azonban jelentős egészségkárosító hatása is van a szemétégetésnek. Mi több, bírságot vonhat maga után.