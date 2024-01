Adorjánné Bozsódi Irén szociális és családvédelmi szakembert a lehetséges okokról kérdeztük.

– Minden gyermek megérdemli az esélyt az életre. Az ilyen jellegű történetek hátterében nagy valószínűséggel titkolt terhesség, egy-egy súlyos krízis helyzet áll. Az esetek többségében kiváltó okként mélyszegénység, az anya fiatal kora, rendezetlen családi állapot, nem funkcionáló hozzátartói viszonyok szerepelnek. De közre játszhat a fogamzásgátlással kapcsolatos ismeretek hiánya, a szülés utáni depresszió is. A szakértői tanulmányok arról is beszámolnak, hogy a csecsemőgyilkosságok terén óriási a látencia. Ezért is rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy az életet követelő cselekményekhez képest inkubátorba helyezni egy babát a lehető legjobb megoldás. Krízishelyzetbe kerülő várandós kismamák probléma esetén forduljanak bizalommal a családsegítő szolgálatokhoz, a családsegítő kollégák tudnak segítséget nyújtani, tanácsot adni. Adjanak esélyt a megszületett gyermekeknek az élethez – mondta el a családvédelmi szakember.