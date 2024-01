A kulcsiak első embere bevezetőjében arról beszélt, hogy a legfontosabb cél az, hogy a település még élhetőbb legyen. Mint Jobb Gyula kifejtette a felkészültség és a lehetőségek együttese teremtik meg az alapját annak, hogy új értékeket teremtve lépjenek előre évről évre. Kellő odafigyeléssel, és a tőlük független nehézségekkel megbirkózva - mint az idei évben, elsősorban a háború okozta gazdasági, és gazdálkodási nehézségeket leküzdve - haladnak előre. Jobb Gyula úgy véli, hogy mindehhez alapvetően három dologra van szükség, pénzre, időre és energiára, no meg persze együttműködő és kooperatív csapatra. Kulcson a képviselő-testületre, a hivatalra, az intézményekre, de segítő civil szervezetekre és magánszemélyekre egyaránt számíthatnak.

Fejlesztések a gyermekek érdekében

– Kiemelt jelentőségűnek ítélem a gyermekeinket érintő fejlesztéseinket, hiszen deklarált célunk kifejezetten gyermekbarát település lenni. Ezért örömmel számolhatok be róla, hogy az elmúlt évben több kiemelt beruházás is készült a legkisebbek és családjaik érdekében. Az elmúlt évben megtörtént az orvosi rendelő kibővített részének műszaki átadása, a használatbavételi eljárás folyamatban van. Az épülethez tervezett parkolók kiépítése és az akadálymentesítés is megtörtént az autóval érkezők kényelmes parkolási lehetősége érdekében. Remélhetőleg hamarosan be is költözhetnek az új szárnyba a védőnőink és a gyermekorvosunk és szép, kényelmes és igényes környezetben várják majd a gyerekeket. Az egyik leglátványosabb, és talán az egyik legfontosabb projekt, az általános iskola bővítése és felújítása is a végéhez közeledik. Amennyiben az időjárás és az engedélyeztetési eljárás engedi 2024. év februárjában visszaköltözhetnek tanulóink. Bár a kisdiákok láthatóan jól érzik magukat a konténer iskolában, és a faluházban is, de belépve az új épületbe biztosan nagy örömmel veszik majd birtokba a gyönyörű, új épületet. Köszönöm a rengeteg segítség mellett a tankerület, és a tantestület kitartó együttműködését, és munkáját is. A legkisebb kulcsiaknak az új, huszonnyolc férőhelyes bölcsőde építése is a véghajrához érkezett, a kivitelező 2023. december 31. határidővel át is adta. A használatbavételi eljárást még decemberben elindítottuk. Reális esélye a beköltözésnek 2024. március-április hónapjában várható. Itt többlet energiát és pénzt kellett hozzá tennie az önkormányzatnak, hogy az óvoda és az új bölcsőde udvara, és környezete célszerűen legyen kialakítva. Gyerekeink legnagyobb örömére szintén átadásra került a pumpa pálya, amelyet használatba is vehettek a lurkók. A pálya kiválóan illeszkedik a sport és rekreációs koncepciónkba, illetve a régen megálmodott szabadidős terveinkbe. A nagyobb gyerekeknek is remek sporttevékenységre ad lehetőséget ez a fejlesztés. A kerékpár mellett, gördeszkával, rollerral is élvezik a használatát a gyerekek. Nagyszerű kiegészítése lett a mellette kiépített extrém pályával. De szinte az átadás után azonnal szembesültünk azzal a problémával, hogy ezt a területet minél előbb kerítéssel kell majd körbe zárnunk, hogy a megépített sportpályáink műszaki állapotát, és gyermekeink testi épségét meg tudjuk védeni - számolt be a gyermekeket érintő fejlesztésekről Kulcs település polgármestere.

A csapadékvíz elvezetés létfontosságú

– A TOP élhető települések pályázat első ütemének forrásából megvalósult és 2023. tavaszán már át is adtuk a Bartók Béla utca, a Temető utca hátsó szakaszának és a Deák Ferenc utca érintett szakaszának felszíni csapadékvíz elvezető rendszerét. Szintén 2023-ban a TOP forrás második ütemében valósult meg a Dózsa György, a Kossuth Lajos és a Deák Ferenc utca további szakaszának, és a rá merőleges Lejtő, és Forrás utcáknak, valamint a Niagara vízlevezető felújítása. Ennek köszönhetően ezen utcákban nemcsak a közlekedés válik biztonságosabbá, de a csapadékvíz elvezetés is megoldódik, ezáltal biztonságossá téve a Duna-parti település részünkön, amely a településünk adottságait tekintve létfontosságú. Itt kell még beszélnem a vis maior keretében megpályázott, és önkormányzati önerővel kiegészített forrásból megvalósult a Hargita utcában található szakaszról. Ezt a 180 méteres szakaszt tavasszal átadtuk. Szintén meg kell említenem, bár az előző évben adtuk át, és indítottuk el a működését a hajóállomásnak, és a szociális intézménynek. Örömmel számolhatok be róla, hogy mindkét intézmény sikeresen működik- hangsúlyozta Jobb Gyula.

A 2024-es évben sem állnak meg a fejlesztések

– Elnyert pályázati forrásunk van a polgármesteri hivatal épületének energetikai felújítására, azonban a közbeszerzést még nem tudtuk kiírni, mivel ennek egyik fontos eleme a napelemrendszer által termelt áram befogadása, amely az E-ON részéről technikailag jelenleg még nem megoldható. Bízunk abban, hogy ez a hátráltató tényező, probléma rövidesen megoldódik és elkezdhetjük a munkát. A Kulcsot Rácalmással összekötő kerékpárút projekt is lelassult, itt az érintett földtulajdonosokkal az adásvétellel kapcsolatos tárgyalások vannak folyamatban. Ezek végeztével tudjuk a végleges engedélyezési terveket elkészíttetni és a pályázatot kiírni. Kulcs közbiztonságának javítása érdekében, sokak kérésének megfelelően, és a testület egyhangú támogatásával elindítottuk, a közrenddel összefüggő, és a lakosság biztonságérzetét jelentősen javító közterület-felügyelői státusz létrehozását. Ezzel összefüggésben a közlekedést segítő táblák, útburkolati jelek, sebességmérő pontok, és gyalogátkelőhelyek tervezését is elkezdjük- mondta el a polgármester.

Cél, a teljes körű ivóvíz hálózat és közvilágítás

– Természetesen gondolunk a zártkerti részekre is. Itt a vidékfejlesztési program külterületi utak fejlesztése pályázatunk sikeres elbírálásában bízva több utcát is szeretnénk szilárd burkolattal ellátni. Minden, az ivóvíz hálózat szempontjából ellátatlan utca tervezését megrendeltük. Ezt követően a lakosok számát figyelembe véve priorizáljuk, és a kivitelezést folyamatosan elvégeztetjük, amely előreláthatóan két három évet fog igénybe venni. A lakosság számára nagyon fontos kérdésben is átfogó intézkedést hajtottunk végre. Mégpedig az ivóvízhez hasonlóan a közvilágítás teljes, valamennyi utcát érintő tervezése is folyik, ezt követően szintén ütemezve a kivitelezést a következő egy-két évben remélhetőleg meg tudjuk valósítani - emelte ki Jobb Gyula.

A fejlődés elengedhetetlen része a szükséges források előteremtése

Továbbra is a felmerülő lakossági igényekre válaszolva minden erőnkkel azon leszünk, hogy minél több forrást biztosítsunk a falunak. Ennek érdekében mi továbbra is aktívan együtt dolgozunk és napi kapcsolatban vagyunk a pályázatfigyelő, és pályázatírónkkal. Mindemellett, - ahogy már tavaly is hangsúlyoztam a beszámolómban- a kiemelt gazdasági övezetből érkező forrás és az ebből megvalósuló fejlesztések továbbra is óriási, és nélkülözhetetlen segítség folyamatosan növekvő közösségünknek. A képviselő-testülettel, és a hivatallal közösen kialakított, a fejlesztéseket átfogó koncepciótervünk készen van, ezt folyamatosan ellenőrizzük, szükség szerint kiegészítjük, korrigáljuk. Köszönöm, illetve az önkormányzat nevében köszönjük minden közreműködő munkáját, aki ebben a hitem szerint településépítő folyamatban részt vett. Köszönjük a Magyarország Kormánya és Fejér vármegye jelentős támogatását - zárta gondolatait a kulcsi polgármester.