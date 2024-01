Jelenleg Magyarországon több mint hatszáz önkéntes tűzoltó egyesület működik. Ezek a tűzmegelőzési, a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő társadalmi szervezetek. Tagjai önként, fizetség nélkül, szabadidejükben végzik feladataikat. A szaktevékenység mellett e szervezeteknek célja a helyi, illetve tűzoltó hagyományok ápolása, a közösség összetartása, az utánpótlás-nevelés, de gyakran polgárőr, településőri feladatokat is ellátnak.

A napjainkban jelentkező egyre gyakoribb katasztrófahelyzetek (árvíz, belvíz, nagy kiterjedésű szabadtéri tüzek, viharkárok)felszámolásánál is részt vesznek a védekezési, és kárelhárítási feladatokban (olvasható a katasztrofavedelem.hu-n).

A Daruszentmikósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület idei, mozgalmas évéről

Krajczár Arnold az egyesület parancsnoka tájékoztatott bennünket:

- A legfontosabb eredményünknek a tavaly sajnos elveszített II. kategóriánk visszaszerzését mondhatom. Ez arra jogosít bennünket, hogy kaphatunk riasztást és vonulhatunk a kárhelyszínre, amíg a hivatásos tűzoltóság meg nem érkezik, azután pedig velük együtt dolgozhatunk tovább. Mindenképpen hasznossá igyekszem tenni magunkat.

A csapatról szólva megtudtuk

- Az aktív létszámunk tíz főből áll. A mi munkánk nem egy kenyérkereső tevékenység, ezért, a munkahelyi elfoglaltságaik miatt, átlagosan három-négy fővel vonulunk ki a helyszínekre. Büszke vagyok az embereimre, akikkel ezt a munkát végezzük, és jó érzés tölt el azért, mart a velük végzett tevékenységünket balesetmentesen tudtuk megoldani.

Az utánpótlásról elmondta a parancsnok

A róluk való gondoskodás egy nagyon kedves, szintén önként vállalt feladatom. Szeretek velük foglalkozni. Én is voltam gyerek, és mit meg nem adtam volna érte, hogy egy nagy piros tűzoltó autóba beülhessek. És most közel tudom vinni hozzájuk az ilyen álmuk beteljesedését. Nem csak ezt az élményt akarják megszerezni, hanem meg is akarják tanulni azokat az ismereteket, amik az ő életkoruknak megfelelő, és eredményesen gyakorolják is a nekik való feladatokat.

Fontos kis lépcsőfokokat kell bejárni belük. Egyrészt, hogy ha tüzet látnak, akkor tudják, hogy mit kell tenniük, mindenekelőtt: kit és hogyan kell fölhívniuk. Otthon is segítségére lehetnek a családjuknak, például elmondják, hogy a kiömlött égő olajat ne vízzel oltsák, mert abból még nagyobb baj lehet. A kisiskolásokból később ifjúsági tűzoltó, a mi utánpótlásunknak az egyik tagja lehet.

Rangos vendégeket is fogadtak ezen a rendezvényem

- Ez egy évértékelő és záró esemény volt. Büszkék vagyunk arra, hogy körünkben köszönthettük Geiger Zoltán Csaba tűzoltó alezredes urat, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelőjét. Nagyon fontos volt a jelenléte, mert ahogy ó derűsen fogalmazott ő a vármegye önkéntes tűzoltóinak a „tyúkapója”, rajtunk a szeme, fontosak az észrevételei és az utasításai. Nekünk is sokat segített abba, hogy visszatudjuk szerezni a II. kategóriánkat. Elmondta, hogy mit és hogyan csináljunk, hogy elérhessük a célunkat. Így sikerülhetett.

Mivel mi Dunaújváros Hivatásos tűzoltóságának a parancsnoksága alá tartozunk, meghívtuk Pásztor László tűzoltó őrnagy urat is, a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokát is, hogy ne csak az írásbeli jelentéseink alapján, hanem személyesen is ismerjen meg bennünket.

Molnár József nyugalmazott tűzoltó alezredes

A Fejér vármegyei Tűzoltó Szövetség elnöke Molnár József nyugalmazott tűzoltó alezredes. sokféle módon segít bennünket például a szakkörünk, a gyermekek és a szüleik támogatásával. Nemrégen például Mikulás ajándékot kaphattunk tőlük.