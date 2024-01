A Fejér megyei identitás erősítése térségi szemléletben címet viselő projekt megvalósítása még 2021. augusztusában kezdődött meg. Ahogy azt a projekt leírásában vázolták, az volt az elsődleges cél, hogy erősítsék helyi identitás és társadalmi kohéziót vármegyénkben, összhangban a helyi identitást segítő lokális beavatkozásokkal, a társadalmi felzárkózást segítő programokkal. Programok, rendezvények, hagyományőrző tevékenységek is mind-mind részét képezték a megvalósításnak, az eredményeket egy szakmai zárókonferencián ismertették december 13-án.

Iváncsán az érdeklődők megismerhették azokat a hagyományokat, építészeti és kulturális örökségeket, amelyek bekerültek már a Fejér Vármegyei Értéktárba

Fotó: Laczkó Izabella

A Fejér Vármegyei Önkormányzat projektrészére vonatkozóan olyan eredményekről számoltak be, mint például a teljesen megújult honlap (fejer.hu), négy olyan vármegyei identitást erősítő program megvalósítása (Sukorón, Móron, Sárbogárdon és Iváncsán), amelyen előadások tartottak a vármegyei és kistérségi értékekről, kiegészítve a MintaKINCStár programjaival és a Hungarikum játszóházzal. Az iváncsai rendezvényről mi is beszámoltunk, amelyről itt olvashatnak. Készítettek egy videó-sorozatot is, amelyben bemutatják a Fejér Vármegyei Értéktárban szereplő örökségeinket.

Az Echo Innovációs Műhely is számos közösségi program megvalósításán dolgozott a projekt során. Volt például öt olyan találkozó (egy alkalommal városunkban is), amelyre a vármegyében dolgozó közösségfejlesztő és kulturális szervező szakembereket hívták el, a hálózati találkozókon pedig közösségfejlesztési programokról, pályázatokról tanácskoztak.

2022 nyarán öt olyan tábort szerveztek a gyermekeknek (egyet például Kisapostagon), ahol a hagyományőrzés, kézműveskedés, sport, egészséges életmód, környezettudatosság, természeti értékeink voltak a fókuszban, kiegészítve helyi és térségi kirándulásokkal. A térségi szintű (kistelepülések közti) összefogás erősítését szolgálták az úgynevezett szomszédünnepek, ebből is öt valósult meg a projekt részeként. Fejérítő címmel hirdettek egy zenei versenyt is, amelynek során egy Fejér vármegyei népdalt kellett feldolgozniuk a nevezőknek.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

2022 novemberében elindították a Fejér Megyei Közösségi Virtuális Egészségközpont Programot, amely a lakosság egészségtudatosabb szemléletét hivatott szolgálni (azzal a fókusszal, hogy hogyan előzhetjük meg a betegségeket, mit tegyünk az egészségünk megőrzése érdekében). Az országosan is egyedülálló pilot program nyitórendezvénye 2022. november 14-én volt a Szent Pantaleon Kórházban, amelyről mi is beszámoltunk itt.

Ugyancsak az élen jár vármegyénk a Fejér Megyei Virtuális Erőmű Program elindításával, amely a környezeti-, fenntarthatósági szemléletformálás jegyében segíti a tudásmegosztást, feltérképezi az egyéni ötleteket (s hogy azokat miként lehet a gyakorlatban is alkalmazni), és támogatja az ezzel kapcsolatos szakmai munkát. Ezzel párhuzamosan hozták létre a Fejér Megyei Energiatudatossági/Energiahatékonysági Programot, amelynek részeként fenntarthatósági versenyeket és foglalkozásokat szerveztek általános és középiskolás diákoknak. Ezen kívül még számos lakossági és közösségi fórumot, iskolai témaheteket is tartottak a projekt támogatásával.

A vármegyei identitást erősítő tevékenységeket folytatni kívánják, amelyhez a tervek szerint a „Helyi humán fejlesztések” című pályázat adhat majd forrást.