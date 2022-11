Az előzményekkel kapcsolatban vázolták, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat az Echo Innovációs Műhellyel konzorciumban sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyik kiírására, mégpedig a „Megyei identitás erősítése” című felhívásra, amellyel 100 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek. A konkrét terveket, elképzeléseket „A Fejér megyei identitás erősítése térségi szemléletben” című pályázat tartalmazza: a cél a közösségek fejlesztése, amely elsősorban a települések, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti.

Aztán „Fejér megyei társadalmi reziliencia pilot program” alcímmel a projektben egy olyan szakmai tevékenységet is megvalósítanak, amely a megye közösségeinek érzékenyítését célozza a biztonságra, a vírusok okozta veszélyekre, a környezetet veszélyeztető kihívásokra, az egészség megőrzésére. Ennek érdekében elindították a Fejér Megyei Virtuális Egészségközpont Programot, amelynek részeként fórumokat, workshopokat is szerveznek különböző célcsoportoknak, első alkalommal most a mi kórházunkban.

Az eseményen jelen volt dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, és előadással szolgált többek között dr. Molnár Ferenc, a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. igazgatója, dr. Szilágyi Örs, a Szent Pantaleon Kórház stratégiai igazgatója, dr. Kővágó Levente, a kórház orvosigazgatója.