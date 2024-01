A tájékoztatót először Márok Csaba Mezőfalva polgármestere a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület elnöke nyitotta meg. A köszöntőben elhangzott, a LEADER program jelentősége, hogy a kimondottan alulról jövő kezdeményezések kapjanak forrásokat. Ezekre az ötletekre írnak ki pályázatokat, amit itt is bírálnak el. Tehát nem egy felülről érkező pályázathoz kell idomulni, hanem a saját, helyi célok elérését támogathatják. Hallhattuk még, hogy a kormányzati szándék a LEADER egyesületekkel a továbbiakban is számolnak. Segítve ezzel a térség vállalkozásait, civil szervezeteit, önkormányzatait.

A folytatásban Mészáros Szilvia adott tájékoztatást, melyben megismerhettük, milyen széles spalettájú tevékenységeket tudnak a LEADER-ben támogatni. Csak néhány a teljesség igénye nélkül: ingatlan és humán fejlesztés, felújítás, eszközbeszerzés, civil és önkormányzati rendezvények projektjei. Hallhattuk azt is, hogy induló vállalkozások csak ide tudnak pályázni. A támogatás maximális összege is emelkedett 6-ról 9 millióra. A civil, közszférát érintő támogatásoknál 750 ezertől 4 millió forintig terjed az elnyerhető keret. Mezőfalván például a térfigyelő kamerákra nyert forrást a polgárőrség a LEADER segítségével. Amit két ütemben valósítottak meg és újabb fejlesztésre lesz majd szükség. Szintén ide sorolható a buszvárók építésének költsége is. Emelkedtek a százalékos támogatási arányok is több területen.

Fotó: Horváth László

A fórum második felében társelőadóként a Széchenyi Programiroda képviselője Pálinkás Anett tartott ismertetőt, melyben hasonlóan fontos pályázati ismeretanyagokra tehettek szert a résztvevők. Ami az egyik lényeges szempontként elhangzott, mind a LEADER, mind a Széchenyi Programiroda ingyenes tanácsadással, segítségnyújtással támogatja a hozzájuk forduló pályázókat. A fórum végén Márok Csaba elnököt kérdeztük.

- A LEADER-nek az a lényege, hogy itt úgy kerül kialakításra a helyi fejlesztési stratégia, hogy projekt ötleteket gyűjtünk be adatlapokon. Ez alapján rakjuk össze a helyi fejlesztési stratégiát. Ebből pedig kiderül, milyen pályázatokat írunk ki. Amikor ez megtörtént, akkor beadják, utána szintén itt helyileg mi mint bíráló bizottság elbíráljuk és továbbítjuk az irányító hatósághoz. Előnyére annyit változott a dolog, hogy az eljárás rend rövidült. Ők is érzékelték, hogy több éves átfutást a mai gazdasági környezetben már nem lehet engedni. Nagyon fontos, minél előbb pénzéhez jusson, aki azt már kifizette. Szintén jelentős változás, hogy előleget is lehet már igényelni a projektmegvalósításokhoz. Egyelőre az önkormányzatoknak és a civileknek nyílott meg ez az opció. Várhatóan a vállalkozások is bekerülnek ebbe a körbe. Természetesen ezek mind uniós jóváhagyásokra várnak.

A fórumon elhangzott információkat az érdekeltek a szervezetek honlapjain részletesebben is megismerhetik. Valamint az ismert elérhetőségeken felvehetik a kapcsolatot.