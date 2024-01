A jótékonysági akció adományátadóját hétfőn délelőtt tartották. Nagyságrendileg most is ugyanakkora összeg gyűlt össze, mint szokott, ám most az önkormányzat nem félmillió forintra, hanem egymillió forintra egészíti ki a támogatást.

Az eseményen azt is bejelentették, hogy a következő kedvezményezett a Pentele Baráti Kör lett: idén van a dunapentelei születésű, világhírű festő, Pentelei Molnár János halálának századik évfordulója, ennek apropóján pedig a civil szervezet különféle rendezvényeket tervez, és a jótékonysági akció támogatását ezek megvalósítására szeretné fordítani.