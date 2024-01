Két évente mérik össze galambjaik képességeit a világ legkiválóbb postagalambászai az olimpián, minden olimpián országonként az adott évben legjobb eredményt elért öt tenyésztő indulhat. Ezúttal Hollandiában, Maastrichtban találkozik a világ postagalambász elitje.

Miss Olimpic20, a hároméves kék tojó két kategóriában is elsőként végzett, ami azt jelenti, hogy a magyar galambász két aranyérmet is átvehet a pénteken kezdődő olimpiai díjkiosztón, Hollandiában. Arra még soha nem volt példa sehol a világon, hogy egy galamb egy olimpián két kategóriában is első helyen végezzen. Miss Olimpic 203, a magyar tenyésztésű galamb tehát történelmet írt, ezzel hazánkat felrepítve a világ tetejére, ebben a komoly nemzeti hagyományokkal rendelkező sportágban. Még egy hozadéka is van, lehet a szenzációs eredménynek. Magyarország egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy 2026-ban otthont adjon a következő postagalamb olimpiának – mondta a PestiSrácok.hu-nak Hegyi György, a Magyar Postagalamb Sportszövetség elnöke.

A sportág 140 éves magyar hagyományokkal rendelkezik és a sportszövetség komoly távlati célokat tűzött maga elé. Ezért kiemelten fontos és jókor is jött a rekordnak számító eredmény, amiért most egy magyar galambra és tenyésztőjére figyel a világ. Újra felvirágozhat egy olyan sportág, amelyben a múltunk kötelez – vélekednek a szakszövetségnél.

Szentesi Endre elmondta még, egy adott évben a három legjobb hosszú távú eredménye alapján írják ki a versenyt, ebben az összesítésben lett a madár olimpiai első. Továbbá van még egy “világ legjobb galambja” elnevezésű hosszú távú kategória, ahol szintén ő diadalmaskodott. Hosszú távnak az 500 kilométer feletti távolságok számítanak. Ez a galamb, aki immár a Miss Olimpic 203 nevet viseli 600-650, illetve 730 kilométeres távot teljesített. A felengedési helyek Dessau, Magdeburg és Hannover. Mind a három útról nemzeti első díjat sikerült nyernie

Véleménye szerint egyébként abszolút jegyzik Magyarországot nemzetközi téren, odafigyelnek ránk. Miss Olimpic 203 világszenzációnak betudható teljesítménye pedig egyértelműen hazánkra vetíti a reflektorfényt a következő időszakban. Szentesi Endre úgy beszélt egy lehetséges 2026-os magyar rendezésű olimpiáról, mintha az evidens lenne. Mindenképpen több már mint egy álom.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A dunaújvárosi Soma-Duc, Somogyi Roland és Somogyi Imre, apa és fia is rendszeresen részt vesz a különböző nemzetközi versenyen. Két évvel ezelőtt indultak a postagalamb olimpián (a nagyváradi viadalon a Soma-Duc egyik „indulója” a hetedik, a másik nyolcadik lett) tavaly pedig Brassóban a galambászok 8. Kelet- és Közép-Európai Kupáján tizenötödikek lettek, harmadik legjobb magyarként. A Soma-Duc csapatának tagja Gódány László is, aki amolyan menedzseri feladatokat lát el. Tőle érdeklődtünk afelől, mit szólnak Szentesi Endre sikeréhez.

– Nagyon jó fajták a galambjai, a mostani győztes lányát egyszer meg is akartam venni. Minden hazai galambásznak nagy büszkeség ez a siker. Szeretettel gratulálunk a mosonmagyaróvári galambásznak, és meghajlunk a sikere előtt. Mi az idén nem indultunk, nem volt olyan galambunk, ami sikeres lehetett volna egy olyan kaliberű versenyen, mint az olimpia.