Egy új élet születése csoda. És egy csoda mindig megváltoztatja az emberek, a család életét. Emlékszem arra, amikor jó harminc évvel ezelőtt az első lányunk megszületett, milyen boldogok voltunk. Aztán ugyanennyire örültünk, akkor már hárman, a második érkezésének. Még él bennem az a kép, amikor a hat­éves kicsi lányommal együtt mentünk a kistesót és anyát meglátogatni. Az óvodából hoztam el, és amíg a kórházba értünk, addig is a kérdések özöne áradt felém, a szeretet, a gyermeki kíváncsiság megismételhetetlen, feledhetetlen keveréke. Ma is elönti szívemet a melegség, ha erre a közös kis programra vissza-visszagondolok. Isten éltesse Dunaújváros idei első szülöttét is, Zsófit!