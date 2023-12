Nagyon szépen feldíszített karácsonyfa várta a falubelieket

Fotó: Balogh Tamás

Csuda szép este volt

A naptári év zárására a gyermekek főszereplésével egy nagyszerű rendezvényt hoztak létre a helyi Klebersberg Kúriában és azt körbeölelő parkban. A parányi színpadon a helyi óvodások és az általános iskolások felszabadult jókedvükben mutatták be a műsorukat. Az érdeklődésre jellemző, hogy a talpalatnyi állóhelyek is elfogytak, és a kezdési időpontra érkezők is csak az udvarról hallhatták a műsort. Utána viszont valamennyien jól megfértek az udvaron, és nem siettek haza a kellemes időben rendezett piknikről.

Rauf Norbert, Daruszentmiklós polgármestere

Fotó: Balogh Tamás

Ez is egy közösségépítő esemény volt

Rauf Norbet polgármester nyilatkozatából idézek:

-Bizakodtunk abban, hogy az ebben emelkedett hangulatban senki sem fog a műsor és az ajándékozás után egyből haza sietni. Éppen ezért egy szolíd vendéglátással, forró teával és borral, valamit finom pogácsával vártuk a falu lakóit, amit jó néhányan a saját készítésű finomságaikkal egészítették ki. Ezért aztán mindenki a kialakult kellemes, meghitt hangulatban szívesen mesélte el itt a szabadban a történeteit, és ezt a kis kínálatunkat pedig kedvükre, mind elfogyasztották! Minden a terveink szerint alakult és az évet hivatalosan ezzel a kellemes élménnyel zártuk.

Sziliné Czeiner Renáta

Fotó: Balogh Tamás

A piknikünk is jól sikerült

Sziliné Czeiner Renáta a Kisszentmiklós Daruhegy Alapítvány elnöke elmondta:

-Ezen a napon a Falukarácsonyt ünnepeltük. Nagy örömünkre sok gyermek, a családjaik és érdeklődő jelent meg. Igyekeztünk folytatni a helyi hagyományunkat és a kicsiket ajándékokkal vártuk. Ezeket az Önkormányzat és az Alapítvány közösen vásárolta meg.

A kisebbeknek LEGO-val és kirakós játékokkal, a nagyobbaknak Bluetooth-os hangszórókkal kedveskedtünk. Figyeltem a boldogan csillogó szemüket és az elcsíphető szavaikat, úgy érezem, hogy a kedvük szerint választottunk. Külön örömünk, hogy az idelátogató felnőttek szívesen maradtak velünk itt az udvaron is.