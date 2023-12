Felidézte: az elmúlt években többször előfordult, hogy a közterületek takarításában a fogvatartottak munkájára is igényt tartottak az önkormányzatok. A büntetés-végrehajtási szervezet most is figyelemmel kíséri az időjárási körülményeket, és az intézetek idén is felkészülten várják az önkormányzati megkereséséket – tette hozzá.