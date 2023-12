Fejér vármegyében már több újonnan gyártott buszt állítottak forgalomba (most novemberben például újabb tíz Credobus kezdte meg szolgálatát), ezekkel a helyközi járatokon találkozhattak a dunaújvárosi utasok. Szerdán sajtótájékoztatót tartottak a vasmű előtti téren, amelyen Erdős Sándor, a Volánbusz Zrt. forgalmi üzemvezetője arról számolt be, hogy nyolc darab újszerű állapotban lévő MAN autóbuszokkal fogják a helyi járműflottát erősíteni. Ezek 2014-es gyártású buszok, amelyekkel eddig a budapesti agglomerációban szállították az utasokat. A járművek kevesebb károsanyag-kibocsátással bírnak, jobb környezeti besorolással rendelkeznek, klimatizáltak, alacsony padlózatúak, rámpával is rendelkeznek, hogy felszállhassanak rá a kerekesszékkel közlekedők. Kamerák is vannak (kívül-belül), egyrészt a könnyebb közlekedés, másrészt a biztonság érdekében. Erdős Sándor vázolta, nyolc korosabb busz kikerül a dunaújvárosi flottából, helyükre érkeztek ezek az újabbak, így fogják kiszolgálni a tizenöt helyi járatvonalat. Csütörtöktől már mindegyik menetbe is fog állni.

Dunaújváros újszerű buszokat kapott, amelyeket a Vasmű téren mutatott be a Volánbusz Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A Volánbusz 2018 óta Fejér vármegye 287 darabos állományának már csaknem 40 százalékát lecserélte, hogy még biztonságosabb és kényelmesebb utazást biztosítson, még hatékonyabban és magasabb színvonalon szolgálja ki az utazási igényeket. Az üzemvezető azt is elmondta, hogy az önkormányzatok partnerként állnak a programhoz, a sajtótájékoztatón pedig Szabó Zsolt, városunk egyik alpolgármestere is örömét fejezte ki, hogy újabb buszok állnak forgalomba.