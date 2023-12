A főtitkár, aki játszott is itt

Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség szakmai alelnöke, korábbi főtitkára:

- A dunaújvárosi jégkoronggal az első élményem az volt, hogy milyen gyenge. Azután Kercsó Árpád felnevelt egy generációt, amelyre hosszú évekig az egész magyar jégkorong építkezett. Játszottam is itt egy idényt a pályafutásom végén, jó embereket ismertem meg, szépek az emlékeim. Ha már az emlékek szóba kerültek, arról sem szabad elfeledkezni, hogy felnőtt divízió I-es vébét, junior világbajnokságot is rendezett a magyar szövetség Dunaújvárosban. És a különböző tornákról, barátságos mérkőzésekről nem is beszéltem.