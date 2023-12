Györkiné Platt Andrea elmondta: - Az, hogy ilyen szép számmal jöttünk össze, nem az én érdemem, hanem a közönségé, akik ezzel a módszerrel tudják és akarják támogatni az Alapítványunkat. Őszintén szólva ettől azért egy kicsivel nagyobb lelkesedést vártam, de remélem majd legközelebb ettől is többen leszünk. Mostanában itt az egész környéken besűrűsödtek a programok, ami a mostani látogatottságunk rovására ment. A mai rendezvényünk egy igazi batyus bál volt, ahol mindenki azt fogyaszthatta, amit erre az estére szánt. Persze büfét is biztosítottunk, ha valaki nem tudott egy karkosárnyi finomsággal felkészülni! Én például mindenféle gyümölcslével és a Sarokház cukrászda süteményeivel készültem. A műsort az előszállási iskola hip-hop táncosai adták, aminek nagy sikere volt.

A feladatok megosztása

A munkában bármennyire is udvariaskodnak egymással, egyenlő súlyú feladatokat vettek a vállunkra. Jézsóné Németh Éva ilyennek látja a mostani rendezvényük súlyát. - Én Andit tartom a főrendezőnek, mert minden ilyenkor szükséges feladatot zsigerből ismer és egyébként is nagyon pontos, a részletekre is mindig ügyelő ember. Bármekkora lakodalmat, disznóvágást, vagy bált nyugodtan rá lehet bízni, ott hiba nem lehet semmiben sem.

Fotó: Balogh Tamás

Az Alapítványról

- Ez egy régi történet. Az Előszállási Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány 1991-ben jött létre. A covid időszakát leszámítva, minden évben megtarttottuk a bálunkat. Akkor indítottuk útjára a Falu Mikulás elnevezésű programot, aminek a keretén belül, minden előszállási kisdiákhoz eljut a csomagjával a Mikulás. Ezt a szerepet azóta is jó szívvel vállalják a fogatosok, a krampuszok és a Mikulások is. A csapat összetétele nyilván időnként változik (például a krampuszok kinövik a szerepüket), de a lelkesedésük még mindig változatlan. A vezéregyéniségük, aki megszervezi a lebonyolítást, Flér Henrietta tanárnő. Azon a napon az iskola és az óvoda is csak délig tart nyitva, hogy a gyermekek otthon várhassák a nagy ajándékozót! A mai bevételünk annak a rendezvénynek a fedezetére szolgál, de ha módunk van rá, örömmel támogatjuk a Hagyományőrző Nyugdíjasklub szervezésében lebonyolítandó húsvéti játszóházat és az ajándékozást is.

Mire lesz elég a mai bál bevétel?

- Amikor zajlik egy ilyen jótékonysági esemény, még nem szabad a képzeletben elosztani a befolyt jövedelmet. Majd meglátjuk, hogy végül mekkora összegünk marad, és ahhoz fogjuk alakítani a kiadásainkat. Kisebb bevételből a rendezvények is csendesebbek lesznek. Mindenkit, a Mikulás programban résztvevőket is szeretettel vártuk erre az eseményre.

Fotó: Balogh Tamás

Készülődés az ünnepre

A karácsonyi készülődésről Györkiné Platt Andrea így vélekedett: - Az Advent harmadik vasárnapjáig csakis a közösségi eseményekre lesz időm, onnantól a családom karácsonyára tudok koncentrálni. Most még csak fejben próbálom összerakni a tervemet. Sokan leszünk, de zökkenőmentesen fog telni az idő, mert minden a bevált tervek szerint zajlik. Huszonöt éve minden szenteste az anyukáméknál vacsorázunk. A karácsony első napjából nem engedek. Akkor mindenki hozzám jön. A szüleim, a testvéreim, Éváék. Körülbelül huszonöten ülünk az asztalhoz. A konyhából és a nappaliban fog elférni ez a sok vendég. Egy jó kis orjalevessel kezdünk, sült liba, barackkal, sajttal töltött csirkemell, rántott- hús és sajt, igazi, régi vágású lakodalmas rizzsel. A sütemények nem olyan fontosak egy ilyen tartalmas kezdés után, de majd az is lesz az asztalon. Nálunk nincsenek finnyás vendégek, mindenki mindent szeret – szívesen fogyasztja. Azért főzök nekik, hogy mindent örömmel elfogyasszanak. Másnap megyünk Évikéékhez.

Az ajándékozás?

- A gyermekeim már kinőttek az ajándékvárós korszakukból, de természetesen nem feledkezünk el senkiről sem. Viszont van hét fogadott unokám és azoknak mindnek veszek ajándékot!

Jézsóné Németh Éva alkot, igaz karácsonykor más lesz a menü

Fotó: Balogh Tamás

Jézsóné Németh Éva nincs könnyű helyzetben, hiszen karácsony másnapján szinte az összes előző napi vendéget ő is meghívja és kínálatát ahhoz kell igazítania.

- Nálunk ilyenkor egy jókedvű jövés-menésben vannak a vendégek. A hangulatunk olyan, mint ahogy ez a közösség kialakítja, tehát az idén is mosolygós ünnepre készülünk. Mivel én nem szoktam libát sütni, egy ütközési pontunk ezért is kimarad. Nálunk is körülbelül annyian fordulnak meg mint Andinál, csak szerencsére a létszám több napon oszlik meg. Nálunk nem is férnénk el egyszerre annyian.

Az ajándékozás

- Mi már visszatértünk ahhoz, hogy nem a tárgyiasított, a minél nagyobb drágább és nagyobb csomagokat akarjuk a fa alá tenni, hanem inkább „élményt adunk egymásnak!” Közös kirándulásokra, színházra, kiállítások látogatására gondolok.

Karizmatikus óvónőként hogy készítetted föl a kicsiket az ünnepre?

- Kétféle módon. Teret adtam a befelé fordulásos és a pörgősebb ráhangolódásra is.

Mikuláskor leesett a hó!

- Ettől jobban tervezni sem lehetett volna! Az enyémek láttak már, de a legkisebbeknek újdonság és egy igazi csoda volt az első hó élménye. Nekem is az volt, mert én is elhiszem az ő varázsát!